Esta es la mejor manera de colocar las maletas en nuestro coche, pero no para optimizar el espacio

¿Quién quiere jugar al Tetris? Sobre algo por el estilo hablan estas líneas. Pero el catálogo de recomendaciones es más amplio que la correcta colocación del equipaje en el espacio trasero. ¿Cómo debo cargar el maletero de mi coche?, propuso el colega Borja Urteaga años atrás y no está de más recordarlo.

Ahora bien, la forma en que ordenamos las maletas es el punto de partida para todo. No solo para optimizar el volumen. De ella dependen aspectos clave que hacen a un vehículo, como la seguridad y la conducción. Si de claves hablamos, la primera es ser consciente de las consecuencias del peso extra y que ocasionaría una deficiente ocupación del maletero.

A lo ancho de éste, de abajo hacia arriba, un paso fundamental no solo para no obstaculizar la visibilidad, sino también para mantener bajo el centro de gravedad y evitarle al coche inestabilidad. Vital, entonces, para situaciones de volantazos por imprevistos causantes de accidentes. "Allí, los sistemas de ayuda y asistencia a la conducción entran en juego, pero además es donde más influirá una correcta distribución de la carga en el maletero, para que esos sistemas cumplan con su función de manera óptima", explica en el vídeo.

Maleta | Centímetros Cúbicos

Ubicar bien las maletas para mitigar los riesgos

Cuanto mejor asegurado el equipaje, más anula el desplazamiento del centro de gravedad y de esa manera protegemos nuestra integridad al garantizar una conducción segura. Pero segura en todo sentido, porque también se evita que, ante colisiones, salga disparado todo objeto que quedaría suelto detrás de los pasajeros traseros en caso de no ubicar y afirmar la carga como se debe.

Si no viaja nadie en la segunda fila, tómate dos segundos para abrochar los cinturones y sujetar el respaldo, que inmovilizará las maletas al momento de un choque. Si es que no lo has abatido para llevar una carga que necesita el espacio de las plazas traseras. Urteaga ejemplifica con las bicicletas e indica que éstas deben ir acostadas y amarradas con firmeza, para no perder visibilidad cuando miramos por el espejo y, al igual que las maletas, que no se conviertan en elementos contundentes peligrosos en impactos.

Los adelantamientos, otro momento de carretera para el cual tener en cuenta el peso extra de la carga, así también como los frenados. Para minimizar las pérdidas de eficiencia de unos frenos ya condicionados por el peso del equipaje, lo recomendable es viajar en marchas cortas y así no tener que frenar recurrentemente, sobre todo en bajadas.