"En España solo se compran coches baratos". Que se lo pregunten a uno de los SUVs que arrasa en agosto: un Mercedes etiqueta ECO

En un contexto de hegemonía de los SUV en España acaparan el 60 por ciento de las ventas acumuladas en 2025, tanto el posicionamiento de la marca como de su caballo de batalla en los reportes más recientes echan por tierra la idea de que en el país solo se compran coches baratos.

En lo que va del año, Mercedes-Benz, con unas 30.700 entregas y un crecimiento del 11 por ciento, se mantiene novena en el ranking de las firmas más vendidas y así sigue defendiendo el trono entre las de alta gama. Y el que mayor demanda registra es el Mercedes GLC, que está siendo noticia no por su 28° lugar en la lista de los más vendidos, sino por el ritmo de venta que está demostrando en agosto.

Son casi 7.800 matriculaciones las confirmadas entre enero y el primer tercio de agosto para el Mercedes-Benz GLC, con junio y julio siendo, en ese orden, los meses más exitosos hasta el momento. En agosto no se está quedando atrás. Todo lo contrario, pues está siendo el modelo europeo más elegido por los españoles. El SUV alemán integra el top 5 del mes: luego de los primeros cuatro vehículos –todos de fabricantes asiáticos– aparece el GLC, que con 347 unidades está superando por una ínfima diferencia al Toyota C-HR.

Mercedes GLC | Mercedes

El GLC más vendido: potencia y consumo eficiente

Un coche que lo puedes obtener como híbrido enchufable, pero también con etiqueta ECO en una de las opciones más destacadas y atractivas en el mercado de ocasión: el GLC 220d, que cuenta con arquitectura mild-hybrid, la microhíbrida con sistema eléctrico de 48 voltios conectado a un motor 2.0. Éste, por medio de una caja automática, envía a las cuatro ruedas una potencia máxima de casi 200 caballos –197 CV para ser exacto–, pero ofreciendo buen rendimiento: su consumo medio es de 5,2 l/100 km.

Claro que los usados comercializados no figuran en la lista de ventas, pero dan cuenta de la tendencia. El cliente está al tanto de que el GLC es un premium potente y eficiente al mismo tiempo, y esto también impacta en la venta de nuevos, sin importar que su valor de mercado no sea barato, precisamente. Desde Mercedes-Benz publican al GLC 220d 4MATIC desde los 64.647 euros.

Un buen andar justo en tiempos de altas expectativas, porque el IAA Mobility de Múnich marcará la hora señalada para la revelación del GLC con tecnología EQ, el primero cien por ciento eléctrico y que, además, estrenará el nuevo lenguaje de diseño de Mercedes-Benz. Será interesante seguirle el paso a su nueva versión a batería y comprobar su impacto en el mercado, dada la responsabilidad de pertenecer al que no solo es el Mercedes-Benz más vendido de España, sino también de Europa y a nivel mundial.