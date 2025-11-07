El GP de España de Fórmula 1 contará con el Atlético de Madrid como "Event Supporter" los próximos cinco años

Según el acuerdo, anunciado este martes, el estadio Riyadh Air Metropolitano tendrá "un papel protagonista" y acogerá, entre otras cosas, el concierto principal del evento. "Desde allí se articularán experiencias exclusivas, zonas de recepción y servicios de traslado hacia el circuito urbano, permitiendo que miles de aficionados vivan el ambiente de la F1 en un entorno emblemático de la ciudad", destacó la organización del GP.

Además, el Atlético de Madrid dispondrá de una zona de 'hospitality' exclusiva dentro del circuito Madring, ubicada en una de las áreas más 'premium' del trazado. Este espacio permitirá al club ofrecer a sus socios, colaboradores y clientes corporativos disfrutar de la experiencia de la F1, en un entorno inspirado en el estilo rojiblanco.

El Wanda Metropolitano, antes de la final de la Copa del Rey | Getty Images

El GP de España de Fórmula 1 en Madring se celebrará en la capital española el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, en un nuevo trazado semiurbano de 5,4 km y 22 curvas. Entre ellas, La Monumental, llamada a convertirse en la zona más icónica del circuito: una curva de más de 550 metros y con un peralte del 24%.

Eventos a la altura del presupuesto

El circuito de Fórmula 1 de Madrid, tendrá un coste de 83.206.500,01 euros, y está a cargo de la constructora española Acciona Construcción y la francesa Eiffage Infraestructuras, ya que han sido las que mejor puntuación técnica y económica han obtenido.

Según el documento publicado en el portal de licitaciones de Ifema, Acciona y Eiffage han alcanzado 312 puntos, por delante de Dragados, con 262,70 puntos, y una U.T.E formada, entre otras, por ACSA, Asfaltos y Construcciones Elsan o Sorigué, que ha sido puntuada con un 261,70.

Hasta la fecha, Madrid había albergado en nueve ocasiones, como Gran Premio de España, una carrera del Mundial de Fórmula 1, todas ellas en el circuito del Jarama: la primera en 1968, con triunfo del inglés Graham Hill; y la última en 1981, cuando se impuso el canadiense Gilles Villeneuve.