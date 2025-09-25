España se alza como el país más fácil para conducir en toda Europa, según un estudio

Conducir fuera de España puede ser una odisea. Esto no solo sucede por los nervios de montarse en un coche en otro país, el desconocimiento de sus carreteras o el contraste de hábitos frente al volante de los conductores; sino también porque, según un reciente estudio, no hay lugar mejor que España en todo el continente para salir al asfalto.

El ranking llega de la mano de del portal web de comparación de alquiler de vehículos DiscoverCars.com. Para ello, han considerado factores como la disponibilidad de gasolineras, los aparcamientos públicos, el número de coches en circulación o la inversión per cápita en carreteras. Cada uno de estos elementos iba sumando puntos hasta un máximo de 130 y, en España, podemos presumir de haber quedado en lo más alto de la lista.

Así, nuestro país sumó un total de 95 puntos, alejado de Francia, con 86, en la segunda posición. Este éxito tiene todavía más mérito si se tiene en cuenta que España es una de las regiones con más vehículos registrados (34 millones); sin embargo, en el resto de los datos evaluados, salimos ganando con creces. Y es que la red de carreteras nacional suma nada menos que 16.431 estaciones de servicio y hasta 9.080 estacionamientos públicos.

Noruega se ha situado en la tercera posición, mientras que Reino Unido, Países Bajos y Finlandia empatan en el cuarto puesto con 79 puntos. Austria cierra el Top 5, país al que le sigue Serbia. De nuevo en el séptimo lugar hay un empate, con Portugal y Polonia; Suecia ocupa el octavo y, en el noveno, Alemania y Croacia se sitúan con 72 puntos. El ranking concluye con Italia y Suiza en décima posición, ambas con 71 puntos.

Ranking mejores países para conducir | DiscoverCars.com

En palabras de Aleksandrs Buraks, el Director de Crecimiento en DiscoverCars.com, "aunque conducir en ciudades concurridas no siempre parece sencillo, especialmente en horas punta, factores como el gran número de estaciones de servicio y estacionamientos públicos hacen la experiencia más llevadera".

Por lo tanto, en España ya podemos presumir de carreteras, así como de servicios disponibles en ellas. Un éxito clave que repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.