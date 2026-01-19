Entonces, si voy al extranjero, ¿necesito una baliza V16 si viajo a España desde el extranjero y me vale en el extranjero si viajo desde España?

La baliza V16 ha sido uno de los grandes temas de conversación en las Navidades. Han estado en bastantes mesas, haciendo comparaciones, presumiendo de haber pillado alguna oferta para comprarla, e incluso acercando familiares con los más ajenos a la tecnología siendo ayudados para configurarla. Aunque ya debería estar en los coches y tener resueltas cualquier duda, todavía quedan preguntas por responder. Por ejemplo, una para aquellos que viven fuera de España pero viajan a nuestro país en coche. En ese caso, ¿también se necesitará una baliza V16?

Para quien acabe de salir de una cueva tras una larga temporada o haya estado de vacaciones en Marte, repasemos que la baliza V16 viene a sustituir a los triángulos a colocar en la carretera si hay avería o accidente como señal de aviso al resto de vehículos o servicios de asistencia. Es una iniciativa de la Dirección General de Tráfico vigente desde el pasado 1 de enero, y esta nueva tecnología consiste en una luz intermitente que se coloca en el techo y es visible desde cualquier ángulo.

Evitar la multa

Además, deben estar homologadas y configuradas para que 100 segundos después de su activación puedan ser geolocalizadas por la DGT. Si no se usa este dispositivo en las circunstancias para las cuales han sido aprobados, los conductores se enfrentan a unas multas de entre 80 y 200 euros.

Para evitar estos desembolsos inesperados y que pueden ser sorteados respetando las leyes, es importante resolver las preguntas de si es necesario tener una baliza V16 si se viaja desde fuera de España, o si no sirven si se va desde nuestro país hacia el exterior. La respuesta está en un tratado de 1968.

La clave, en la matrícula

Según la Convención de Viena sobre la Circulación Vial, en este tipo de casos los conductores deben siempre respetar las normas del país en el que ha sido matriculado el coche. Es decir, si se viene a España con un coche con matrícula extranjera, se podrá seguir usando los triángulos para la señalización.

Al contrario, si se viaja desde España hacia el extranjero con un vehículo con matrícula española, la baliza V16 servirá como elemento de señalización. En definitiva, si ya tiene una, no necesitará guardar los triángulos por una salida a Portugal, Francia o resto de Europa. Eso sí, prepárese para llamar la atención si usa la baliza V16 en el extranjero.