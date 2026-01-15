La DGT pone en marcha un programa piloto para que trabajadores compartan sus desplazamientos al trabajo

Según ha informado el organismo que dirige Pere Navarro, el proyecto '28027 Comparte coche' busca reducir la siniestralidad vial laboral y mejorar la fluidez del tráfico en el entorno de su sede principal, ubicada en el distrito 28027 de Madrid, una zona con gran concentración de centros de trabajo y desplazamientos diarios.

Tráfico ha avanzado que Banco Santander, Alsa, Grupo Planeta, Vocento, Asisa y la propia DGT ya se han sumado al proyecto, que tiene un potencial de alcance de más de 5.000 empleados.

Para llevar a cabo la iniciativa, el director general de Tráfico, Pere Navarro, y la consejera delegada y cofundadora de Tribbu, Paloma Martín, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de reducir el número de vehículos que circulan con una sola persona y fomentar el uso compartido del vehículo privado entre trabajadores de distintas empresas del entorno.

App para compartir coche | Istock

Tribbu proveerá la plataforma tecnológica para la gestión del coche compartido (carpooling) facilitando la inscripción, organización de trayectos y seguimiento de participación entre otros. Por su parte, la DGT pondrá a disposición hasta 30 plazas de aparcamiento en sus instalaciones, destinadas a los usuarios del proyecto cuando no dispongan de plazas en sus respectivas empresas.

Paloma Martin ha explicado que "este piloto es un paso concreto para convertir el coche compartido en una opción habitual dentro de la movilidad al trabajo". "Con esta alianza, esperamos activar al 10 15 por ciento de la plantilla, al mismo tiempo que reducimos la presión del tráfico en hora punta", ha añadido.

Personas en un coche | Istock

Espacio público y emisiones

Por su parte, Navarro ha destacado que "el modelo de movilidad compartida es una herramienta clave" en las ciudades y "fundamental para optimizar el uso del espacio público, reducir las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia del transporte".

El director de la DGT considera que "los proyectos de colaboración público-privada son esenciales para desarrollar soluciones integradas de movilidad, mejorar las experiencias de los usuarios y acelerar la transición hacia sistemas de transporte más sostenibles, inclusivos y eficientes".

Para Tráfico, los desplazamientos al trabajo "siguen siendo un ámbito prioritario de actuación" en materia de seguridad vial. Según ha argumentado, los datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo indican que en España uno de cada diez siniestros de trabajo con baja es de tráfico y, dentro de ellos, el 72% se produce en desplazamientos in itinere, es decir, en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo.