Detenido un conductor kamikaze tras recorrer 52 kilómetros en sentido contrario

La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a un varón de 35 años, natural de Moldavia, como presunto autor de varios delitos contra la seguridad vial, tras protagonizar una conducción extremadamente peligrosa por la autopista AP-68.

El suceso se produjo sobre las 23:30 horas del domingo, cuando los teléfonos de emergencias 062 de la Guardia Civil y 112 de SOS Rioja registraron múltiples avisos que alertaban sobre un turismo que circulaba en dirección opuesta a la estipulada, a la altura del punto kilométrico 86 de la AP-68.

Coches de la Guardia Civil | Efe

Gracias a la rápida intervención de las patrullas del Sector de Tráfico y del Servicio de Seguridad Ciudadana, se desplegó un operativo de emergencia que permitió alertar a los demás conductores y detener la circulación para evitar siniestros viales.

El turismo fue finalmente interceptado y su conductor detenido en el punto kilométrico 138, tras recorrer un total de 52 kilómetros en dirección contraria. Se pudo constatar que carecía de permiso de conducción y que el turismo había sido robado.

Además, en la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,75 mg/l en aire espirado, muy por encima del límite legal, y se negó a someterse a la prueba de detección de drogas.