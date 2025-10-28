laSextaLogotipo de laSexta laSexta
SUCESOS

Detenido un conductor kamikaze tras recorrer 52 kilómetros en sentido contrario

El individuo fue interceptado tras recibirse numerosas alertas en los teléfonos de emergencias 062 de la Guardia Civil y 112.

Detenido conductor kamikaze

Detenido conductor kamikaze EP

Víctor Cerón Huertas
Publicado:

La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a un varón de 35 años, natural de Moldavia, como presunto autor de varios delitos contra la seguridad vial, tras protagonizar una conducción extremadamente peligrosa por la autopista AP-68.

El suceso se produjo sobre las 23:30 horas del domingo, cuando los teléfonos de emergencias 062 de la Guardia Civil y 112 de SOS Rioja registraron múltiples avisos que alertaban sobre un turismo que circulaba en dirección opuesta a la estipulada, a la altura del punto kilométrico 86 de la AP-68.

Coches de la Guardia Civil
Coches de la Guardia Civil | Efe

Gracias a la rápida intervención de las patrullas del Sector de Tráfico y del Servicio de Seguridad Ciudadana, se desplegó un operativo de emergencia que permitió alertar a los demás conductores y detener la circulación para evitar siniestros viales.

El turismo fue finalmente interceptado y su conductor detenido en el punto kilométrico 138, tras recorrer un total de 52 kilómetros en dirección contraria. Se pudo constatar que carecía de permiso de conducción y que el turismo había sido robado.

Además, en la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,75 mg/l en aire espirado, muy por encima del límite legal, y se negó a someterse a la prueba de detección de drogas.

