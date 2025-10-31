Detenida una red internacional por robar coches de alta gama en Europa para venderlos en África

La Guardia Civil ha detenido en Madrid a dos personas e investiga a otras cuatro por formar una red internacional de robo de coches de alta gama en Europa que posteriormente eran falsificados para acabar siendo vendidos en el norte de África. Han sido recuperados seis vehículos valorados en total en 285.000 euros.

Guardias civiles del Grupo Central de Investigación de Tráfico han logrado cerrar esta operación, de nombre “Mahitili”, tras nueve meses de indagaciones tras varias denuncias interpuestas por particulares y empresas afectadas en la compraventa de vehículos.

Mercedes robados | Guardia Civil

La organización estaba especializada en el robo, falsificación y posterior traslado de los turismos para su venta en el norte de África. Eran sustraídos en Italia, posteriormente eran modificados y falsificados en Francia para evitar ser identificados como robados. Finalmente utilizaban España como país de tránsito para ser trasladados hasta el norte de África a través del puerto de Algeciras.

Los agentes han conseguido recuperar seis vehículos de alta gama por un valor total de 285.000 euros. La instrucción del caso ha sido asumida por los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla en Madrid.