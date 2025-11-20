Ni Dacia ni MG: Stellantis lanza el SUV eléctrico chino más barato de Europa y ya está aquí

La guerra del coche eléctrico barato en Europa estaba en manos de dos grandes protagonistas: Dacia, con su imbatible Spring, y MG, que ha puesto patas arriba el mercado con precios que parecen imposibles.

Pero el tablero acaba de cambiar por completo. Porque el SUV eléctrico más barato que puedes comprar en Europa no viene ni de Rumanía ni del gigante SAIC: llega de China, sí, pero respaldado por una de las compañías más grandes del continente: Stellantis.

Ese modelo se llama Leapmotor A10 y es el primer fruto palpable del acuerdo entre Stellantis y Leapmotor International. Y ojo, porque no hablamos de un simple experimento: hablamos del coche con el que Stellantis quiere posicionarse en el segmento eléctrico de acceso… a lo grande.

Leapmotor A10 | Leapmotor

Un SUV eléctrico con precio de utilitario

Lo más llamativo del A10 es su precio, que lo coloca directamente por debajo de MG y muy cerca —o incluso por debajo— de lo que ofrece Dacia. Stellantis no ha dado una cifra definitiva para todos los mercados, pero los primeros países donde ya aparece en catálogo lo sitúan como el SUV eléctrico más barato del continente, sin letra pequeña, sin versiones descafeinadas y sin trucos. Una opción más sencilla al Leapmotor B10, y por supuesto más barato.

Y esto cambia por completo el discurso. Hasta ahora, los eléctricos económicos eran coches muy pequeños o modelos más modestos en tamaño. El A10 rompe el molde: es un SUV compacto, con espacio real para una familia, y con un equipamiento que sorprende en este rango de precios.

De hecho, la estrategia es clara: ofrecer más por menos. Más tecnología, más autonomía y más coche por el mismo dinero que un eléctrico urbano.

Autonomía digna y solución racional para el día a día

El Leapmotor A10 puede montar dos baterías distintas según el mercado: una versión de acceso enfocada a lo urbano, y otra que supera con holgura los 400 km WLTP. Esto lo coloca por encima de prácticamente todos los modelos eléctricos “low cost”, que suelen rondar los 200–300 km reales.

La plataforma también admite carga rápida a potencias respetables para su nivel, lo que permite recuperar buena parte de la batería en menos de media hora. No es un coche pensado para viajar cada fin de semana, pero sí para cubrir el 90% de los desplazamientos diarios sin preocuparte del cargador.

Leapmotor A10 | Leapmotor

Tecnología inesperada para su precio

Aquí es donde Stellantis ha afinado la estrategia: el A10 llega con un interior moderno, bien resuelto y sin sensación de coche “low cost”. Pantalla grande, conectividad completa, asistentes de conducción de “nivel superior” a lo habitual en esta franja de precios y un diseño que, sin ser extravagante, está claramente pensado para gustar en Europa.

Es un coche sencillo, sí, pero no básico. Ese equilibrio es justo lo que puede convertirlo en un superventas. El movimiento es muy inteligente. Stellantis, que tiene marcas como Peugeot, Citroën, Opel o Fiat, necesitaba un eléctrico barato para no perder terreno frente a MG y frente a los fabricantes chinos que vienen con fuerza.

Con Leapmotor, obtiene un modelo desarrollado en China —más barato de producir— pero con distribución, servicio postventa y red europea de primer nivel. Una combinación potente: precio chino, garantías y soporte europeo.

Y es aquí donde el Leapmotor A10 se convierte en el SUV eléctrico a vigilar. Porque no es solo un coche: es la primera pieza de una estrategia que puede cambiar para siempre el mercado de eléctricos de acceso en Europa.