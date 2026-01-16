Cuidado con una publicidad que está empezando a aparecer en los limpiaparabrisas

La Policía de Zaragoza ha compartido un post en su cuenta oficial de X en el que ha mostrado una imagen de una hoja que está circulando por ahí y que los estafadores están dejando en los parabrisas de algunos coches que están estacionados en las calles.

El papel en cuestión pretende hacernos creer que hemos cometido algún tipo de infracción por la cual hemos sido multados. La trampa está en el código QR que nos pide que escaneemos por comprobar dicha multa.

Es en ese momento cuando somos llevados a una página web falsa donde pueden hacerse con nuestros datos bancario. La policía recuerda en el post que la forma de notificar las multas no es esta, nunca se nos va a pedir que escaneemos ningún tipo de código para poder ver la sanción.

¿Qué hago si he caído en una estafa?

Que no cunda el pánico, en caso de haber sido víctima de Phising o QRising el portal Informges ha publicado una serie de pasos que debes seguir:

1. Identificar el tipo de fraude

2. Recuperar las pruebas

3. Cambiar las contraseñas de las cuentas bancarias, de correo, etc.

4. Contactar con las autoridades afectadas.

5. Denunciar el incidente a las autoridades o a través del INCIBE