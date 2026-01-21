La conducción autónoma sube de peso: Ya se instala en los camiones

La conducción autónoma se está desarrollando a pasos agigantados. Junto al perfeccionamiento de las motorizaciones eléctricas es, sin duda, la gran apuesta de futuro de las compañías que conforman la industria de la automoción. Una más se ha sumado a esta tendencia, el fabricante italiano de camiones Iveco, que tendrá ayuda de una empresa y un gobierno regional de nuestro país.

Este innovador proyecto de Iveco surge en colaboración con su socio tecnológico, PlusAI. Juntas, han desarrollado el sistema Plus AI SuperDrive, que permite un nivel 4 de conducción autónoma. Es decir, se queda a un solo paso de la autonomía total, que se alcanza en el Nivel 5. En el 4, la tecnología toma el control del vehículo, pero solo en un tipo de carreteras con condiciones previamente definidas. Por ejemplo, que estén asfaltadas o que las circunstancias de tráfico sean favorables a un manejo fluido.

Iveco PlusAI | Iveco

Colaboración aragonesa

Este mismo año, comenzarán los tests de este sistema Plus AI SuperDrive, instalado en dos camiones pesado Iveco S-Way. Y es posible que se cruce con alguno de estos vehículos, porque estas pruebas se realizarán en el trayecto de 300 kilómetros que hay entre Madrid y Zaragoza gracias a la participación en este proyecto de la operadora logística española Sesé y del Gobierno de Aragón.

Durante los tests, en el asiento del piloto siempre irá un supervisor encargado de monitorizar la respuesta de los camiones a las distintas situaciones que se den en el trayecto. De esta forma, se podrá perfeccionar el sistema de conducción autónoma para evitar posibles fallos. Si en los coches es importante que la IA no cometa errores, más en un vehículo pesado que puede provocar peores daños, tanto materiales como personales.

Sostenibilidad y seguridad

Según Marco Liccardo, Director de Tecnología y Digital de Iveco Group, “la automatización de vehículos es un pilar fundamental de la estrategia de Iveco Group. Reforzamos con gran entusiasmo nuestra asociación con PlusAI para continuar innovando nuestras tecnologías ADAS (Sistemas avanzados de asistencia a la conducción) y ADS (Sistema de amortiguación adaptativa) a bordo de los camiones Iveco. Este proyecto impulsionará nuestro camino en el sentido de ofrecer a los clientes la tecnología de más alta calidad para un transporte cada vez más sostenible”.

Sin duda, la conducción autónoma puede ser un antes y un después en el sector logístico, sobre todo para la vida de los conductores, que podrán desentenderse del volante para descansar de sus largas jornadas en la carretera. Y en caso de que un error humano, que se despisten o se duerman, por ejemplo, la IA podrá actuar para corregirlo.