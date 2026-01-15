¿El coche más bonito de 2027? Nissan resucita los 80 con el Wave: un eléctrico retro por 22.000 €

Nissan ha confirmado que su eléctrico de acceso será un guiño deliberado a los pequeños “Pike” de finales de los 80, y su nombre comercial, según fuentes cercanas, será Wave. La noticia viene de las declaraciones de Giovanny Arroba, jefe de Diseño de Nissan Europa, recogidas por Autocar. La idea es lograr la estética con personalidad, y no solo otra caja cuadrada más en el garaje.

No esperes imitaciones baratas, porque el Wave recicla el espíritu del Be-1 (faros redondos, molduras visibles, manetas generosas) pero lo traducirá al lenguaje actual de Nissan, y la apuesta es exterior y visual. Por dentro, la receta será más racional y práctica, con la habitabilidad y la ergonomía que pide un coche urbano hoy.

Dicho de otra forma: Nissan quiere que mires el Wave con la nostalgia con que se mira a los 80. Ese equilibrio, si sale bien, puede funcionar mejor que los homenajes que solo son disfraces.

Nissan Wave | Nissan

Estética Pike con mucho estilo y poca fanfarria

El Wave promete un aspecto llamativo sin caer en la caricatura a base de placas, bisagras a la vista o manetas negras no serán un capricho, sino recursos para darle carácter sin encarecer el coche. Nissan usará su propio sello de diseño, así que el resultado debería estar suficientemente diferenciado del Twingo para evitar confusiones estéticas.

Por dentro, no habrá sorpresas preciosas y la filosofía será minimalista y funcional. Instrumentación de 7” y pantalla central de 10,1”, plásticos negros pensados para durar y soluciones sencillas que reducen costes y facilitan la vida diaria. No es lujo, es sentido común.

Esa mezcla de guiño retro por fuera y austeridad práctica por dentro ya demostró funcionar con otros coches “remaster”: vende emoción sin inflar la factura de materiales.

Prueba Renault Twingo | Renault

Lo importante: batería, motor y espacio real

En lo técnico, Nissan se alinea con Renault, lo que es normal por aquello de la Renault Alliance y las plataformas compartidas, y el Wave montará una batería CATL de 27,5 kWh y un motor de 82 CV, que da una autonomía real de en torno a unos 260–265 km WLTP. No es para viajar sin planificar, pero sí para una ciudad con recarga en casa y escapadas de fin de semana.

Las dimensiones y maletero también inspiran sensatez: alrededor de 3,8 m de longitud y 305 litros de maletero en uso normal (y cerca de 966 litros con los asientos abatidos), unas cifras que colocan al Wave en la zona práctica que exige cualquier familia pequeña o usuario urbano con planes de finde.

Si buscas prestaciones, no es tu coche, si buscas economía, manejo ágil en ciudad y un paquete técnico probado (batería LFP, motor sencillo), entonces el Wave cumple la ficha sin florituras. Ah, y si te recuerda al Renault Twingo es porque comparten plataforma y base, aunque con su propia personalidad cada uno.

Nissan Wave | Nissan

Precio, producción y calendario: la foto completa

El Wave intentará replicar la jugada industrial del Twingo y usará misma planta en Eslovenia y acuerdos de escala que abaratarán los costes. Nissan y Renault siguen la misma receta industrial de los componentes compartidos, junto con la plataforma y los procesos, para ofrecer coches baratos sin perder el control sobre la calidad.

Sobre el precio, la estimación que circula es de unos 22.000 € al lanzamiento, algo por encima del Twingo de entrada pero todavía dentro de la zona “popular” del mercado eléctrico, y la intención oficial es ponerlo a la venta en la primera mitad de 2027, con más datos de gama a lo largo de 2026.

En resumen: fabricación europea, componentes económicos bien escogidos y un posicionamiento de precio que busca captar a quien no quiere renunciar a un eléctrico pero tampoco a personalidad.

Nissan Wave | Nissan

¿Para quién es?

El Wave es para quien quiere un coche pequeño, simpático y barato para la ciudad, pero con la solidez de una producción europea y la practicidad de 300 litros reales de maletero. Es la alternativa lógica para quien no necesita 400 o 500 km de autonomía y que valora el diseño original por encima de la última cifra de batería.

También es un movimiento estratégico, porque si Nissan coloca un Wave con carácter y precio atractivo, forzará al resto (incluido Renault) a bajar la guardia en precio o a mejorar el equipamiento, y la originalidad bien ejecutada cuenta doble.

Queda por ver la ejecución: que el Wave sea más que un Twingo con logo distinto dependerá de los detalles operativos.