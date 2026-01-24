Coche eléctrico y radiación, ¿deberías preocuparte?

Si tienes un coche eléctrico o estás pensando en comprarte uno, seguro que alguien te ha soltado eso de que tengas cuidado con la radiación, porque parece que todo el mundo tiene un cuñado experto en campos electromagnéticos. La preocupación suena lógica porque al fin y al cabo estás sentado encima de una batería enorme mientras circula corriente por todos lados, así que merece la pena saber qué dice la ciencia de verdad.

Lo que realmente emite tu coche eléctrico

Cuando hablamos de radiación en este contexto no nos referimos a rayos X ni a nada que suene a Chernóbil, sino a campos electromagnéticos de baja frecuencia que se generan siempre que circula corriente eléctrica por cables, motores e inversores. La OMS lo tiene claro, y es que estos campos se producen en cualquier aparato eléctrico, desde tu secador de pelo hasta el metro. Vives con ellos a tu alrededor desde hace décadas.

Lo importante es que son no ionizantes, y eso significa que no tienen energía suficiente para romper el ADN ni para provocar daños como los rayos gamma, así que puedes ir descartando las pesadillas nucleares.

Tu microondas, tu router y hasta las líneas de alta tensión generan campos similares, y nadie sale corriendo cada vez que calienta un táper. El coche eléctrico no es diferente en ese sentido, porque la física funciona igual para todos los aparatos que usan electricidad, y eso incluye también a los coches de combustión que llevan batería y alternador.

Tesla Model S Plaid | TESLA

El estudio alemán que zanja el debate

La Oficina Alemana de Protección Radiológica se tomó el asunto en serio por si acaso y realizó casi un millón de mediciones en 14 vehículos diferentes, incluyendo eléctricos puros, híbridos enchufables y uno de combustión para comparar. Los resultados fueron bastante claros.

Todos los coches eléctricos analizados cumplían las recomendaciones de protección contra efectos sobre la salud. Además, las personas no están expuestas a campos magnéticos más intensos que en los coches de combustión, lo cual desmonta el argumento de raíz.

Las mediciones revelaron que los valores más elevados aparecían en la zona de pies y piernas por la proximidad a los cables de alta tensión, mientras que cabeza y torso presentaban niveles mucho menores. Aunque algunos eléctricos mostraban campos ligeramente superiores a ciertos coches de gasolina, todos se quedaban muy por debajo de los límites que las organizaciones sanitarias consideran seguros, así que el margen de seguridad es amplio.

Cargador coche eléctrico | Europa Press

Entonces, ¿puedes estar tranquilo o no?

Para el conductor medio la respuesta es muy sencilla, porque no hay evidencia científica de que los coches eléctricos supongan un riesgo para la salud por sus campos electromagnéticos. Los valores medidos están tan por debajo de los umbrales peligrosos que preocuparse por esto sería como temer que tu tostadora te dé superpoderes.

Eso sí, si llevas un marcapasos o algún dispositivo implantado, conviene que revises las especificaciones del fabricante y consultes con tu médico, ya que estos casos particulares no se exploran con la misma profundidad en todos los estudios, y al ser maquinaria delicada, sí podrían verse afectados por el electromagnetismo.

También merece la pena saber que las estaciones de carga rápida generan campos magnéticos mayores que el propio coche, aunque los estudios más recientes concluyen que tampoco representan un riesgo real para la salud. Vamos, que puedes cargar tranquilo sin sentir que te estás asando por dentro.

Si te planteas cambiar a un eléctrico, la radiación no debería quitarte el sueño, porque la ciencia ha hablado y resulta que tu coche no te está friendo los órganos. Otra cosa es la autonomía o dónde enchufarlo, pero eso ya es problema para otro día.