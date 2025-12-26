La CNMC pide justificar mejor por qué los patinetes eléctricos tienen más exigencias que otros vehículos

La CNMC reclama que se justifique por qué algunos requisitos más estrictos se aplican solo a los vehículos de movilidad particular, como los patinetes eléctricos y no a vehículos comparables como por ejemplo, bicicletas, incluso eléctricas.

Además, identifica áreas de mejora, como aclarar mejor la diferencia entre cascos homologados y certificados, especificándose si los segundos pueden transformarse en homologados.

De igual forma, sugiere permitir la inscripción de los VMP en el registro de manera 'online' y plantearse medidas para reducir o eliminar la tasa de registro para los propietarios actuales.

Las nuevas normativas referentes a los patinetes entran en vigor en enero | Unsplash

Bajo el Real decreto, los patinetes eléctricos deberán inscribirse en un registro de la DGT y cumplir nuevos requisitos de seguridad. Entre las novedades, el decreto exige además a conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores el uso de cascos de protección homologados, guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías.

Para los usuarios de VMP, como los patinetes eléctricos, se fija igualmente la obligación de llevar un casco homologado o certificado. Además, se impone el uso de un chaleco reflectante de alta visibilidad para los conductores profesionales de motocicletas, ciclomotores, bicicletas y VMP en todo tipo de vías.

Igualmente, se exige a los peatones en vías interurbanas que circulen por calzada o arcén el uso en todo momento de un elemento luminoso o reflectante y no solo de noche.