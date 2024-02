Claves para entender los cambios en el carnet de conducir para mayores de 70 años

La Dirección General de Tráfico ha introducidomodificaciones de consideración en el procedimiento de renovación del permiso de conducir para conductores mayores de 70 años. Estos ajustes sobre la normativa vigente se implementan con el propósito de incrementar la seguridad en las carreteras y mitigar los riesgos asociados a la presencia, cada vez más grande por cuestiones demográficas, de usuarios de vehículos con edades avanzadas. Estos, como es sabido, cuentan normalmente con una menor capacidad de reflejos y de concentración al volante.

Alrededor de un 30% de las víctimas mortales en los accidentes de tráfico que tienen lugar en la Unión Europea son individuos con más de 65 años. Aunque son muchos los conductores en este rango de edad pueden circular con plenas facultades, hace poco se ha decidido realizar ciertas adaptaciones en los reglamentos de los países miembros para asegurarse de que estos sujetos posean condiciones físicas y mentales idóneas para asumir la responsabilidad que supone el manejo de un vehículo.

En primer lugar, pese a que la renovación del permiso de conducir suele tener una duración de diez años, a partir de los 65 años de edad deberá realizarse cada cinco. Esta variación responde a la necesidad de garantizar que los conductores más mayores mantienen las destrezas necesarias al volante para a fin de mejorar su seguridad y la del resto de usuarios de la vía, pues a partir de cierto momento en la vida de una persona, sus habilidades y especialmente su rapidez en las reacciones a los mandos de un coche pueden verse rápida y gravemente mermadas.

ancianos_conduciendo | Centímetros Cúbicos

Además, la renovación de la licencia en cuestión para esta gran parte de la población incluirá completar todos los trámites, como el examen psicofísico que evalúe, por ejemplo, la coordinación de movimientos y el estado de los sentidos (especialmente la vista y el oído), que pueden haber sufrido taras o deterioros y estar limitados. Y es que otra de las alteraciones más importantes sobre este proceso consistirá en la obligación de someterse y superar pruebas médicas físicas donde se observará su estado de salud general.

Tal y como afirma la DGT, la reducción de la validez del carnet de conducir no tendrá en cuenta enfermedades específicas, sino que únicamente atenderá las capacidades reales del conductor para manejar un automóvil de forma segura para él, sus posibles acompañantes y los demás individuos con los que comparte espacio en el tráfico. No obstante, ciertas condiciones podrían resultar en una vigencia del permiso de sólo dos años. Esto tendrá que determinarlo un centro autorizado por Tráfico.

Por supuesto, la renovación implica un desembolso de dinero, pero afortunadamente se contempla que los conductores mayores de 70 años estén exentos del pago de tasas de tráfico, lo que reduce los gastos asociados al proceso para lo que, de forma habitual, no deja de ser un pensionista. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero, esto no debe significar una carga adicional. Si estas leyendo este artículo de actualidad aunque no pertenezcas a este grupo poblacional, haz conocedor de esta información a todas aquellas personas mayores cercanas a ti que deseen continuar conduciendo.