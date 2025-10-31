Cambia el reglamento de circulación para taxistas, repartidores de mercancías y profesores de autoescuela

La DGT ha introducido una de las reformas más relevantes de los últimos años, que afecta directamente a tres colectivos clave en la movilidad diaria: taxistas, repartidores y profesores de autoescuela. Hasta ahora, estos profesionales estaban exentos de llevar el cinturón de seguridad en ciudad, pero eso cambiará con la nueva normativa. A partir de la entrada en vigor del reglamento, todos ellos estarán obligados a llevarlo siempre, tanto en trayectos urbanos como interurbanos.

La medida busca reforzar la seguridad vial y reducir las lesiones en caso de accidente, especialmente entre quienes pasan muchas horas al volante o circulan por zonas de tráfico intenso. Pese a este cambio, la DGT mantiene algunas excepciones: los conductores y pasajeros de vehículos de urgencia, los pacientes en ambulancias asistenciales y los niños menores de 1,35 metros que viajen en taxi por ciudad, que deberán seguir haciéndolo en los asientos traseros.

Además, la reforma también introduce una nueva exigencia para los repartidores y conductores profesionales que usan motos, ciclomotores, bicicletas o vehículos de movilidad personal: deberán llevar chalecos reflectantes de alta visibilidad no solo en ciudad, sino también en vías interurbanas.

Una actualización que busca proteger a quienes más horas pasan moviendo el país.