BRABUS 1000: Cualquier parecido con Mercedes AMG no es pura coincidencia

Pocas calandras logran el doble efecto como la del AMG GT Coupé: poder de seducción y un instinto animal del coche que detrás suyo se esconde. Y sería imposible descubrirla en un coche y que no se tratase del deportivo de Affalterbach... a menos que sea un BRABUS. Cualquier similitud con el cupé de la estrella no es ninguna coincidencia: el BRABUS 1000 es un Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, pero a su manera.

Por fuera, el BRABUS 1000 cuenta con un paquete aerodinámico de carbono que incluye al alerón trasero, que, por cierto, luce distinto al retráctil activo del Mercedes: los endplates, esas placas verticales a los extremos, marcan la diferencia. Las llantas han sido seleccionadas para la ocasión: unas forjadas BRABUS Monoblock Z Platinum Edition. Para las ruedas traseras puede lucir unas de mayor diámetro, de hasta 22 pulgadas.

BRABUS 1000 | BRABUS

Más potencia, más par y mejor aceleración en el BRABUS 1000

Si la postura te llama la atención, puede que se deba a su suspensión deportiva. Con ella, este coche es capaz de ajustar la altura hasta 20 milímetros. Esto le da un mayor agarre en las curvas, además de cómo impacta en la presencia. ¿Y puertas adentro? Pues, tampoco tiene escapatoria, no puede disimular su verdadera identidad. Ningún cambio integral. Todo lo del AMG GT allí está, pero maquillado. En especial, el tapizado perforado para asientos, alfombras y revestimiento del túnel central. Un acabado interior BRABUS Masterpiece, que consiste en cuero negro y microfibra.

Ahora sí, la mecánica. Sí, el número en su nombre responde a la potencia máxima. Y sí, este BRABUS es más rápido que el AMG GT 63 S E Performance. Mientras este sale de fábrica con una máxima de 827 CV, un par de 1.420 Nm y una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos, esta conversión escala hasta una potencia combinada total de 1.000 CV y un par de 1.820 Nm limitado electrónicamente a 1.620 Nm para evitar daños por revoluciones indeseadas y proteger la transmisión.

De esta manera, su 0 a 100 es mejor, pues le baja dos décimas a la aceleración original del Mercedes. ¿Cómo obtiene todos estos aumentos considerables? Con un incremento de la cilindrada de su V8 biturbo, que pasa de los cuatro litros del AMG a 4,4 litros, con turbocompresores de alto desempeño, un sistema de escape de acero inoxidable, pistones forjados y un mejor cigüeñal. ¿El Mercedes-AMG o esta versión de la casa de tuning alemana? ¿Cuál te convence más?