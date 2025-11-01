Una autovía española baja su límite a 70 km/h: así es la nueva prueba piloto de la DGT

Los límites de velocidad en las autovías suelen ser claros, pero en algunos tramos de España la norma se está ajustando por motivos de seguridad y movilidad. Una autovía española ha reducido su velocidad máxima a 70 km/h como parte de una prueba piloto impulsada por la Dirección General de Tráfico para evaluar el impacto en la fluidez del tráfico, la siniestralidad y el consumo de combustible.

En la autovía C-31, entre Castelldefels y Gavà, se ha reducido el límite de velocidad a 70 km/h como parte de una prueba piloto que se extenderá hasta el 4 de diciembre, y que se aplicará todas las noches entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana.

El motivo no es sancionar, sino evaluar cómo influye la reducción de velocidad en el ruido y la seguridad vial. Para ello, se han instalado dos sonómetros en la vía que registran las emisiones sonoras antes y después del cambio, cruzando estos datos con la intensidad media de tráfico y la velocidad real de circulación.

Para los conductores, esta medida implica estar atentos a la señalización específica del tramo y adaptar la velocidad sin asumir que el límite general es siempre válido. Aunque se trata de una prueba, sus resultados podrían determinar cambios en otros puntos de la red viaria española.