Audi Q3 Sportback: Analizamos uno de los modelos más prometedores de la casa

Este es el nuevo Audi Q3 Sportback, la segunda generación de este modelo que se vendió como churros, y que demostró que las líneas coupé son la nueva tendencia.

A nivel estético presenta las mismas novedades que el nuevo Q3, con un frontal más moderno, con una parrilla singleframe elevada y una firma lumínica más llamativa, con tecnología micro-led matricial. De lateral, se aprecia la diferencia con su hermano de gama la línea cupé cae desde el pilar A y hace que sea unos 3 cm más bajo que el Q3 convencional, dotándole de una forma física más atlética y deportiva. Como guinda al pastel, las llantas aerodinámicas son de 18 pulgadas de serie.

Me gusta mucho que las marcas mantengan el legado de su historia impreso en sus modelos. Y el nuevo Q3 y Q3 Sportback no son una excepción, ya que en los pasos de rueda tenemos estos “Blisters” en ambos ejes, algo así como el hombro del coche, que hace referencia al mítico Audi Quattro original y también a la tracción a las cuatro ruedas de la marca.

Llegamos a la parte más llamativa del modelo. Detrás luce unos nuevos pilotos, con tecnología OLED como opción por primera vez en un modelo compacto de la marca, unidas por una franja LED con el logo iluminado. El maletero, pese a la caída coupé, mantiene la misma capacidad que la variante SUV, con 490 litros.

El interior es muy tecnológico y espacioso, en el que destaca el display panorámico, con un panel de instrumentos personalizable de 11,9 pulgadas y una pantalla central para el sistema de infoentretenimiento de 12,8. El salto frente a su predecesor es grande, tanto en tecnología como en acabados, además, ahora puede incorporar como opción cristales acústicos para las ventanillas delanteras.

A nivel dinámico, el nuevo Audi Q3 promete, porque ha recibido mejoras en la suspensión que lleva de serie. Opcionalmente también cuenta con una deportiva, para aquellos que quieran un poco más de picante; y para los más exigentes una de dos cámaras.

Su eficiente gama de motores es muy completa: gasolina con o sin hibridación ligera de 48 voltios, de 150, 204 y 265 CV. También hay presencia de un motor diésel, en este caso de 150 CV. Y en lo más alto en eficiencia y prestaciones, está el e-hybrid, con 272 CV y una nueva batería de 25,7 kWh, que ofrece una autonomía en modo eléctrico de hasta 120 km, según el ciclo WLTP.

El nuevo Audi Q3 y su atractiva versión Sportback ya están disponibles. Misma base tecnológica y premium, pero con estilos muy diferentes. ¿Con cuál te quedas tú?