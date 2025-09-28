Así son los faros inteligentes capaces de comunicarse con los peatones para prevenir accidentes

El grupo Stellantis, en colaboración con el Taller de Innovación de Opel y la Universidad Técnica de Darmstadt, ha desarrollado un sistema de iluminación en los vehículos autónomos de lo más revolucionario. Un equipo que se ha presentado en el ISAL de este año con el Opel Grandland y que podría cambiarlo todo en la seguridad urbana.

El sistema pretende sustituir el logotipo tradicional de Opel por una pantalla con el mismo emblema de siempre, pero ahora hecho a base de luces. Esta misma pantalla será la responsable de comunicarse con los peatones y otros usuarios de la vía, emitiendo imágenes en movimiento y tiempo real para quienes están fuera del coche.

Faros inteligentes en el Opel Grandland | Stellantis

Según el propio equipo detrás de su diseño, uno de sus principales usos será por "posible peligro por un peatón". Para ello, se nutre en primer término de las cámaras de detección de objetos durante la conducción autónoma, identificando una colisión antes de que se produzca.

Una vez detectado el peatón, se enciende una iluminación distintiva de color magenta, mientras la pantalla muestra una advertencia de la misma tonalidad para que el viandante la vea. En cuanto el coche se detiene, se emite una señal para que la persona en cuestión sepa que puede cruzar sin peligro.

Faros inteligentes en el Opel Grandland | Stellantis

Esta tecnología bebe directamente de la Inteligencia Artificial, capaz de anticipar los acontecimientos mediante un sistema predictivo. Ahora bien, si la IA falla, el conductor estará obligado a retomar el control del coche.

De esta manera, Stellantis ha vuelto a demostrar su compromiso con la seguridad vial y la reducción de los accidentes. Una tecnología que sigue haciendo evolucionar la conducción autónoma y que podría llegar a nuestras ciudades en los próximos años.