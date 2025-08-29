Así es una berlina en la era de los "coches modernos" que he podido probar durante una semana: "Me ha encantado"

El Peugeot 408 no es un coche nuevo, lleva desde 2023 en las tiendas, pero, sin embargo, todavía levanta curiosidad y miradas allá por donde pasa. Y no es para menos, pues una de las cosas que más destaca del Peugeot 408 es, precisamente, su diseño. Está a medio camino entre una berlina de cinco puertas tradicional y un SUV, con una carrocería de marcada línea fastback –la caída del techo trasera es muy tendida y da “sensación de velocidad”– y un frontal de mirada agresiva y con carácter. Parece que gusta, aunque también parece que no se ven muchos por las calles. Al menos todavía.

Los usuarios son caprichosos. Puede que suene mal, pero es verdad. Puede que te guste un coche en concreto, pero seguramente nunca te lo comprarás por alguna razón: no te gusta la marca, lo ves demasiado caro, solo te gusta su diseño… En el caso del Peugeot 408 uno de sus inconvenientes es el precio, pues podemos asegurar que, en lo referente a conducción y consumos, el coche cumple con todos los requisitos de muchos usuarios. Y no lo decimos por decir, lo hemos conducido durante varios cientos de kilómetros y el veredicto es claro: el coche es muy agradable de conducir, si lo haces bien gasta poco y, por diseño, es muy llamativo. Solo hay que superar un escollo: el precio de alrededor de 35.000 euros para el acabado GT sin descuentos ni promociones –a fecha de agosto de 2025, en la web oficial se anuncia desde 31.720 euros para el acabado Allure si se financia con la marca–.

No es barato, pero en el fondo, ¿qué coche, de este tamaño, es barato hoy día? Ya os lo decimos nosotros: ninguno. Así, pues, el precio, podríamos decir, pasa a un segundo plano; solo hay que estar dispuesto a pagarlo, o poder permitírselo, algo que, por lo general, no parecen ser problemas si tenemos en cuenta la cantidad de SUV que se vende anualmente. Es cierto que los más vendidos son SUV pequeños como el SEAT Arona, pero un vistazo a cualquier carretera o a cualquier calle, revelará que la gente está dispuesta a pagar, si realmente el coche les gusta. La cuestión es, que el Peugeot 408 está en tierra de nadie por diseño y por ahora la gente quiere SUV.

Los asientos me han encantado, ideales para conducir

Entre las cosas destacables del Peugeot 408 Hybrid GT, que es la versión que hemos podido conducir, están los asientos. Un elemento que no se suele tener muy en cuenta, pero que resulta sumamente importante para el confort de los ocupantes y, sí, también para la seguridad en la conducción. Cuanto mejor sea la postura al volante, mejor es el control que se tiene del coche, argumento, entre otros, en el que se basa Peugeot para su famoso y controvertido cockpit, que no gusta a todo el mundo, pero que tiene su lógica. Según la marca, está diseñado para adoptar la posición perfecta para conducir, sin que la espalda sufra y con la mejor visibilidad. Y por ello, además de ese pequeño volante tan llamativo y de la instrumentación tan alta, los asientos tienen certificado AGR, una asociación alemana de especialistas en la salud de la espalda referencia en el mundo.

Así, pues, los asientos del Peugeot 408 Hybrid son extremadamente cómodos, y bonitos, porque la imagen también influye mucho en el bienestar que se tiene en el interior de un coche. De hecho, este es otro punto que a veces no se respeta lo suficiente. Al igual que buscamos que nuestro salón de casa sea cómodo, bonito y agradable, el habitáculo de un coche es básicamente lo mismo, no debemos olvidar que pasamos muchas horas dentro de un coche, y aquí, el 408 Hybrid vuelve a cumplir con nota, pues es muy agradable tanto en tonos elegidos como en materiales y tacto.

Motor solvente, pero cuidado si vas a pisar el acelerador

Uno de los puntos clave del Peugeot 408 Hybrid es el motor, un grupo híbrido de 145 CV con algo de truco. Y decimos esto porque es el mismo grupo motriz que antes anunciaba 136 CV, pero ahora, por un cambio en la normativa, promete 145 CV. Lo mejor es mencionar algunos datos. La parte de combustión es un motor de tres cilindros de 1,2 litros con turbo y 136 CV, combinado con un motor eléctrico de 29 CV. La caja de cambios es automática de seis relaciones.

Detalle que, quizá, moleste a determinados usuarios, pero en el fondo no es determinante. Lo realmente importante es el resultado final, el funcionamiento, las sensaciones y los consumos. Y podemos decir, después de unos 500 kilómetros, es que resulta un grupo motor agradable, suave, apenas se nota en el habitáculo y mueve con soltura el coche. Funciona especialmente bien si no se pisa el acelerador de forma brusca, sino “a punta de gas”, poco a poco y de forma suave. No obstante, es muy sensible al tipo de conducción y los consumos varían mucho según se actúe sobre el acelerador. Se puede lograr consumos muy bajos, de apenas unos seis litros, pero pueden dispararse hasta los ocho litros si se abusa del pedal derecho.