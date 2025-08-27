Ni alemán, ni japonés, ni chino, ni español: este SUV barato tiene espacio para familias y tiene precio de Dacia Duster

Cuando un coche va haciéndose lugar entre los B-SUV, segmento con proyección y con cada vez más intérpretes, se encienden las alarmas. Y éstas suenan más fuerte que de costumbre si el intérprete se presenta como una real amenaza para los más populares del momento, como los son el Dacia Duster –el 21° modelo más vendido de España en 2025 registrando 9.228 unidades– y el MG ZS, el segundo más elegido y el SUV líder con 16.614.

Un potencial peligro porque, a modo de contextualización, la marca se está expandiendo sin pausa. Con el Action Hybrid le manda una advertencia al Toyota RAV4 y no te sorprendas cuando veas patrullar a la Guardia Civil en sus coches, que son cada vez más. No, no es una firma china, por si preguntas. Y no, no es un fabricante nuevo, aunque está atravesando una suerte de refundación comercial. Una surcoreana con historia, con actividad en España desde comienzos de los noventa y un cambio de nombre para este mismo año.

Vehículos al precio de coches urbanos básicos. El ZS, cuya versión Standard 1.5 en acabado Como Blue se anuncia a 16.990 euros –incluyendo descuento ligado a financiación–, y el Duster, desde 18.790 euros con la variante Essential Eco-G 100 –valor también financiado– se mueven en esa línea, pero el KMG Tívoli se les cuela y se interpone sin permiso. Como un coche entra por los ojos más allá de lo que nos pueda dar en el manejo, una primera virtud radica en que no se parece en nada a los dos mencionados.

El KGM Tívoli: una amenaza en el motor, en el diseño y en el precio

El diseño del MG ZS es un diseño consolidado, que se sale de la tediosa lógica que impone el estereotipo de B-SUV robusto. Hay elegancia y personalidad, algo por lo que el de Dacia no se caracteriza tanto. El Tívoli agrega una dosis deportiva que no se ve en ninguno de los otros dos y lo interesante es que es lo que aparenta. Su estética no engaña, está a la altura de lo que lleva debajo del capó.

Su motor de cuatro cilindros 1.5, que además es turbo, puede enviar a las ruedas delanteras hasta 163 CV, pero ese nivel le pertenece a los acabados superiores –Urban Plus y Limited– lo que aquí importa es cuántos caballos obtienes por lo que pagas como precio de entrada. Es decir, un Tívoli Line, que aún siendo la versión de acceso le saca ventaja a los motores de la competencia. Con 135 CV, es 19 CV más potente que el ZS y 35 CV más que el Duster, ambos en sus versiones básicas.

El KMG Tívoli, que con las promociones aplicadas baja actualmente de los 21.400 a los 17.400 euros, también es virtuoso por dentro. Te da un maletero con volumen de carga estándar de 427 litros, de 1.115 litros si se abate la fila trasera y un habitáculo que se sirve de una altura de 1,61 metros suficiente para ofrecer algo de comodidad a los pasajeros de atrás. Es la prueba de que un B-SUV puede combinar deportividad tanto por fuera como en lo mecánico, con espacio para la familia.