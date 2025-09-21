ESPECIAL 400 PROGRAMAS | VIAJES, EXPERIENCIAS Y FAMOSOS
CC 400: los momentos más emocionantes, divertidos e inolvidables
No siempre te esperas que una presentación, un reto o un invitado te dejen boquiabierto.
Haciendo kilómetros a lo largo de estos 400 programas, en alguna ocasión, hemos roto el termómetro, soportando altas temperaturas o frío extremo, sobre la arena o el hielo de cualquier parte del mundo…
Hay lugares que son parada obligatoria: los salones de referencia, donde se muestran los vehículos del futuro, y los museos donde la industria del motor tiene muchas historias que contar…
Nos apuntamos a cualquier caravana itinerante, concentración o viaje solidario, aventuras sobre ruedas con muchos aprendizajes…
Nuestro pasaporte tiene sellos de todos los continentes;donde hay novedades que contar allá vamos…
No, Fernando,¡aguanta! que también vamos a ver algunos de los momentos más divertidos con muchos invitados que han pasado por Centímetros Cúbicos en estos 400 programas…
