Brabus presenta la 1400 R SIGNATURE EDITION, una formidable hyper naked de lujo al alcance de unos pocos

La nueva BRABUS 1400 R Signature Edition es la sucesora de la BRABUS 1300 R y la siguiente y más potente evolución de la gama, cuya producción está limitada a solo 100 unidades en todo el mundo.

BRABUS 1400 R Signature Edition | BRABUS

Utilizando la KTM 1390 Super Duke R Evo 2025 como plataforma, la 1400 R Signature Edition es una declaración de fuerza bruta, definida por la estética de diseño distintiva “Black and Bold” de BRABUS, componentes de fibra de carbono de precisión y el color Midnight Veil de BRABUS.

En la parte delantera, el aspecto dinámico de esta monoplaza llega reforzado por un guardabarros delantero de fibra de carbono y un conjunto de faro LED inspirado en las franjas distintivas de BRABUS. Los detalles integrados, fabricados con el mismo compuesto, continúan a lo largo de los alerones laterales personalizados, el carenado del depósito de gasolina y la quilla, ambos de carbono.

Otros elementos de fibra de carbono con estructura expuesta, como la cubierta de la rueda trasera, la cubierta del basculante y el protector de cadena, complementan el amenazador aspecto.

Equipada con un motor LC8 V-Twin de 1350 cc de última generación, la BRABUS 1400 R Signature Edition ofrece 190 CV y 145 Nm de par motor.

Un escape con doble silenciador bajo el asiento realza el aspecto de esta Luxury Hyper Naked, al igual que su excitante sonido. Además, su configuración elevada destaca las llantas de tres brazos BRABUS Monoblock II EVO “Platinium Edition” de 17 pulgadas.

Como todos los vehículos personalizados por BRABUS, la tapicería de la moto cuenta con una combinación de cuero BRABUS Masterpiece y microfibra.

Para frenar, cuenta con la última tecnología en el sistema de pinzas de freno de cuatro pistones monobloque de Brembo. Las pinzas delanteras sujetan discos de freno de 320 mm, mientras que las pinzas traseras utilizan una pinza flotante de doble pistón combinada con un disco de 240 mm.

El comportamiento adaptativo de la máquina se apoya por una horquilla delantera con válvulas magnéticas controladas electrónicamente para una amortiguación variable, desde el máximo confort hasta la rigidez y el apoyo necesarios en circuito.

En combinación con un amortiguador trasero ajustable, garantiza un excepcional comportamiento dinámico.

Cinco modos de conducción adaptan la BRABUS 1400 R Signature Edition al tipo de pilotaje deseado. El modo STREET se apoya en loto, optimizada por control de tracción de última generación, limitador de elevación de la rueda delantera y respuesta del acelerador estándar. El SPORT agudiza la respuesta del acelerador.

El RAIN adapta el comportamiento a las condiciones de carretera húmeda. Los PERFORMANCE y TRACK se centran en la entrega de potencia total, personalización y selección de ajustes para circuito.

En cuanto al infotaintment, su TFT a color ofrece acceso a todos los ajustes y modos de conducción a través de interruptores iluminados en el manillar. La instrumentación BRABUS incluye una animación de arranque única Y la interfaz proporciona información esencial sobre la conducción de un solo vistazo.

Cada una de las 100 unidades se entrega con una serie de accesorios adicionales. Entre ellos se incluye una funda para interior a medida y una alfombra de exposición. El 'pack' lo completan una funda de cuero para la llave de contacto y una caja de llaves de fibra de carbono que contiene uno de los 100 emblemas de mesa mecanizados para su exposición.

El precio de venta en España para la BRABUS 1400 R Signature Edition es de 57.299 € IVA Incl.