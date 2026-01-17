Zak Brown: "La etiqueta de campeones importa poco cuando todos se enfrentan a un reajuste regulatorio"

El estadounidense recuerda que la nueva era regulatoria en la Fórmula 1 "traerá nuevos desafíos a medida que evolucione el panorama competitivo". "Pero nuestro objetivo es construir sobre las bases que nos dieron éxito en 2024 y 2025 y mantener los altos estándares necesarios para competir en cabeza", asegura.

El CEO de McLaren también hace un repaso de "una temporada verdaderamente histórica para un equipo icónico", el cual está "inmensamente orgulloso de liderar". "Juntos, por novena vez en nuestra ilustre historia, y por primera vez desde 1998, logramos los Mundiales de Pilotos y Constructores. Habían pasado 17 largos años desde nuestro último título de Pilotos, por lo que este es un hito clave en nuestra continua búsqueda", detalla.

El directivo felicita a todos los implicados en este éxito "por su increíble trabajo" durante una temporada y en "un deporte tan competitivo" donde lo normal es el que "el ritmo oscile naturalmente". "Sin embargo, los números de Lando Norris y Oscar Piastri reflejan una temporada increíble: siete victorias cada uno y un total de 13 'pole positions'", remarca entre algunos de los logros del británico y el australiano en 2025.

McLaren celebrando el Mundial de Constructores | Reuters

Este incide en que "detrás de cada victoria, cada podio y cada punto, hay cientos de personas que trabajan incansablemente para diseñar, construir y crear" los monoplazas del equipo y "tomar decisiones decisivas bajo una enorme presión ya sea en boxes o en la fábrica". "A todos los que participaron, gracias. Nos han ayudado a escribir un capítulo que formará parte del legado de este equipo histórico", asegura.

En cuanto a la pugna entre los dos pilotos, deja claro que estaban "decididos a darles una oportunidad justa e igualitaria para luchar por el título". "Y lo logramos, el campeonato se decidió en las últimas vueltas de la última carrera del año. Sin duda, nos mantuvo en vilo y generó momentos muy tensos, pero no lo habríamos querido de otra manera", admite el estadounidense.

"Las lecciones del 2025 forman parte de nuestra constante evolución"

Brown no esconde que "esta cultura y la libertad de competir con tu compañero de equipo con respeto e integridad, está profundamente arraigada en el ADN de McLaren" y que por ello "se invirtió un enorme esfuerzo para garantizar" que los dos tuvieran "las mismas oportunidades" en la última carrera en Abu Dabi.

El americano felicita a Norris por unirse "a un extraordinario grupo de leyendas que incluye a Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen y Lewis Hamilton". "Ha sido fantástico presenciar su evolución como piloto, y cuando cruzó la meta en tercer lugar en Abu Dabi, fue un momento emotivo para todos nosotros, uno que ninguno de nosotros olvidará jamás", confiesa sobre un piloto que lleva en la estructura desde muy joven.

Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren) tras el Gran Premio de España | Reuters

Brown no se olvida de Red Bull y el neerlandés Max Verstappen, los cuales les apretaron hasta el final. "En el último año antes de un importante cambio de reglas, la competencia fue más feroz que nunca, pero disfrutamos de la lucha. Hubo momentos difíciles en el camino, y sin duda cometimos algunos errores que beneficiaron a nuestros competidores. Es importante reconocerlos, pero los solucionamos con rapidez y nos brindaron valiosas lecciones que nos hicieron mejores como equipo", recalca.