Sainz dice adiós al Dakar y Roma se aleja de Al Attiyah, que tiene a tiro su sexta corona

El piloto español Carlos Sainz (Ford) ha dicho prácticamente adiós a sus aspiraciones de ganar su quinto Rally Dakar al perder 45 minutos en la décima etapa de este miércoles, mientras que su compatriota y compañero de marca, Nani Roma, también ve mermadas sus opciones al ceder el mando en favor del catarí Nasser Al Attiyah (Dacia), que da un golpe en su reto de ganar su sexta corona.

Los problemas con el GPS que Sainz sufrió en el quinto tramo de la segunda parte de la maratón entre el campamento refugio y Bisha, con 420 kilómetros, en su mayoría por dunas, le hicieron perder el control de la carrera y acabar con una penalización de quince minutos por saltarse un punto de control obligatorio de navegación.

Con este lastre, entierra sus sueños de volver a reinar en el Dakar, al quedar sexto a 39 minutos en la clasificación.

A falta de tres jornadas para el final de la 48 edición del rally, el segundo puesto de Al Attiyah en la etapa, por detrás del francés Mathieu Serradori (Century Racing), le permite volver a comandar la prueba con doce minutos sobre el sudafricano Henk Lategan (Toyota) y 12:50 sobre Roma, sexto en la etapa a 20:12 del ganador.

“No hemos conseguido encontrar un ‘way point’ (punto de paso obligatorio). No había manera de dar con él, así que hemos perdido quince minutos dando vueltas. Ha sido un día difícil para nosotros”, admitió resignado tras la etapa Carlos Sainz.

El error le costó una penalización de quince minutos extras en el tiempo final de la etapa, una losa que le hace despedirse de su reto de conseguir un nuevo título a sus 63 años.

Roma, quien partió de líder en el campamentos refugio, también tuvo problemas de navegación, pero pudo sortearlos con más diligencia y llegó a meta aún con vida para tratar de subir a lo más alto del podio este sábado.

El catalán comenzó bien la jornada, sin perder apenas tiempo respecto a Al Attiyah, pero se le fue complicando la conducción y en el octavo control, cedía más de trece minutos respecto al catarí.

“Hemos abierto una parte de la especial antes de cometer un error, que nos ha llevado a buscar un punto durante siete u ocho minutos. Es muy difícil abrir en las dunas. Estamos contentos de estar aquí, aunque sabemos que hemos perdido tiempo. Estoy cansado, me duele la espalda, hoy puedo decir que he sufrido mucho, pero es parte del juego", relató Roma al llegar a Bisha.

Al Attiyah tiene de cara ganar este sábado en Yanbu su sexto Dakar después de una exigente etapa en la que demostró su pericia en las dunas del desierto saudí.

“Tuvimos mucha suerte porque hoy fue un día muy difícil. Una etapa que exigió mucho. Pero intentamos presionar desde el principio hasta el final. Fabian (su copiloto) hizo un buen trabajo. Estamos muy contentos, aunque estoy completamente destrozado”, explicó el piloto catarí, de 55 años.

El francés Sébastien Loeb fue otro de los que sufrió con la orientación y con la localización de los 'waypoints', aunque acabó tercero en la jornada a 9:20 minutos.

"Hemos dado algunas vueltas, hemos cambiado ruedas, nos hemos quedado varados y hemos vuelto a pinchar. Ha sido otra especial complicada. Había que terminarla bien y es lo que hemos hecho", describió Loeb, nueve veces campeón del Mundial de Rallys, cuarto en la general, con algo más de diez minutos de desventaja con Roma.

Después del triunfo de Adrien Van Beveren (Honda) en motos, Serradori completó el doblete francés y se unió al homenaje a Thierry Sabine, el fundador del París-Dakar, en el 40 aniversario de su fallecimiento.

En motos, el argentino Luciano Benavides (KTM) recuperó este miércoles el liderato después de quedar segundo en la décima etapa por detrás del francés Adrien Van Beveren (Honda HRC) y de que el australiano Daniel Sanders, también de KTM, perdiera buena parte de sus opciones de victoria final debido a una caída.

Sanders afrontaba como líder la décima etapa, segunda parte de la maratón de la víspera, con 368 kilómetros y llegada a Bisha, pero su accidente a mitad de carrera que le provocó un traumatismo en el hombro izquierdo enterró sus aspiraciones en favor de Benavides, que pasa a liderar la tabla con 41 segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda).

El español Tosha Schareina (Honda), ganador de la jornada de ayer, martes, y sexto en la de hoy a doce minutos de Van Beveren, accede al tercer puesto en la general a 16:24 del argentino, mientras que Sanders, que completó la jornada a 27:50 minutos de la cabeza, pasa a la cuarta posición a 16:41, según los datos provisionales ofrecidos por la organización del rally.