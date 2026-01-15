laSextaLogotipo de laSexta laSexta
ETAPA 11

Roma recorta a Al-Attiyah y recupera la segunda plaza encoches en el Rally Dakar

El piloto catalán de Ford ha recuperado más de cuatro minutos y arrebata la segunda plaza al sudafricano Henk Lategan (Toyota), mientras que en motos Tosha Schareina (Honda) se mantiene tercero.

Nani Roma durante el Rally Dakar 2026



Europa Press
Publicado:

El piloto español Joan 'Nani' Roma (Ford) ha recuperado la segunda plaza y ha recortado al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) de la categoría de coches del Rally Dakar tras la disputa este jueves de la undécima etapa, una especial de 346 kilómetros con salida en Bisha y llegada en Al Henkiyah, que ha tenido al estadounidense Skyler Howes (Honda) a su ganador en motos, con nuevo liderato para el argentino Luciano Benavides (KTM).

Pese a que el piloto catalán ha finalizado la jornada en la décima posición, ha aprovechado que Al-Attiyah tampoco ha estado delante para recortarle más de cuatro minutos y quedarse a 8:30 de distancia en una segunda posición que le ha arrebatado al sudafricano Henk Lategan (Toyota). El ganador de la etapa ha sido el sueco Matthias Ekstrom (Ford) por delante del francés Romain Dumas (Ford) y el español Carlos Sainz (Ford).

Por otro lado, en la categoría de motos, el piloto estadounidense Skyler Howes (Honda) ha sumado su primera victoria en el 'raid' 21 segundos por delante del francés Adrien van Beveren, compañero de Honda, y el español Edgar Canet (KTM).

El anterior líder, el estadounidense Ricky Brabec (Honda), ha terminado sexto y ha cedido el mando a Benavides, aunque la desventaja es tan sólo de una veintena de segundos. El español Tosha Schareina (Honda) se mantiene tercero a más de 15 minutos.

