Norris se impone en México y le arrebata el liderato a un Piastri en horas bajas

Lando Norris ganó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Donde le arrebató el liderato del mundial con un punto de ventaja a su compañero, el australiano Oscar Piastri, que acabó quinto una carrera en la que el tercer aspirante al título, el tetracampeón campeón Max Verstappen finalizó tercero.

Norris, logró su décima victoria en la F1 y la sexta de la temporada al ganar en la capital mexicana, en la que el monegasco Charles Leclerc, fue segundo. En una carrera que acabó con el coche de seguridad virtual a causa de la retirada, en la penúltima vuelta, de Carlos Sainz, que no tuvo mucha mejor suerte que Fernando Alonso, que también se tuvo que retirar al principio de la carrera por problemas con el coche.

Lando Norris en el podio del GP de México | EFE

El inglés lidera ahora con 357 puntos, uno más que su compañero de equipo, a falta de cuatro carreras largas y dos pruebas sprint. Verstappen, perjudicado por el 'virtual safety car' final cuando estaba luchando con Leclerc, es tercero, a 36 unidades de Norris.

El británico Oliver Bearman, logró el mejor resultado desde que corre en la F1 al acabar cuarto con el Haas, un puesto por delante de Piastri, que quedó relegado a la sexta plaza.