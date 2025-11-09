laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Centímetros Cúbicos

Competición

¿Qué estás buscando?

SAINZ, DECIMOTERCERO Y ALONSO, JUSTO DETRÁS

Norris se impone en Brasil, donde Verstappen fue tercero y Piastri, quinto

El Inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, se ha pimpuesto este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), mientas que su compañero, el australiano Oscar Piastri, ha terminado quinto.

Lando Norris

Norris se impone en Brasil, donde Verstappen fue tercero y Piastri, quintoAgencia EFE

Publicidad

EFE
Publicado:

El inglés Lando Norris (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del año; en el circuito de Interlagos, donde su principal rival por el título, su compañero australiano Oscar Piastri, fue quinto; y los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), decimotercero y decimocuarto, respectivamente.

Norris, de 25 años, firmó su undécima victoria en la F1 -la séptima del año- al ganar por delante del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en la general-, que, tras salir desde el 'pit lane'y sufrir un pinchazo, firmó la gran remontada del día para acabar tercero una carrera que el otro hispanohablante, el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimoquinto.

Lando Norris
El británico Lando Norris, de McLaren, liderando el Gran Premio de Formula Uno de Sao Paulo 2025 en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo (Brasil). | EFE

A falta de tres carreras y un sprint, Norris lidera ahora con 390 puntos -24 más que Piastri; y con 49 sobre Verstappen-, después de ganar una carrera que su compatriota George Russell (Mercedes) acabó cuarto.

Por detrás de Piastri cruzaron la meta el inglés Oli Bearman (Haas) y el neozelandés Liam Lawson (RB).

El debutante francés Isack Hadjar completó un gran fin de semana para RB al acabar octavo una prueba en la que el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y el francés Pierre Gasly (Alpine) también puntuaron, al acabar noveno y décimo, respectivamente.

La próxima carrera, el Gran Premio de Las Vegas (EEUU), la antepenúltima del Mundial, se disputará el próximo 23 de noviembre en el circuito urbano de la citada localidad del estado de Nevada.

20 años del primer Mundial de Fernando Alonso: El día que España rugió más que los motores de la F1

Fernando Alonso celebra el mundial de F1
Antena 3» Competición

Publicidad

Publicidad