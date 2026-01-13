Nani Roma y Carlos Sáinz lideran el Dakar tras la primera parte de la Maratón

Nani Roma, que no lideraba el Dakar desde 2014 -se coronó campeón-, fue octavo en esta jornada por detrás de Sáinz, a 15:36 y 15:31 del ganador del día, el polaco Eryk Goczal (Energylandia Rally), que consiguió su primer triunfo con tan solo 21 años, mientras que el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) cedió 26:23.

De esta forma, Roma encabeza la clasificación general con 57 segundos de ventaja sobre Sáinz, 1:10 sobre Al-Attiyah y 6:13 respecto al sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC), con problemas en la bomba de la dirección asistida, en tanto que el sueco Mattias Ekstrom (Ford Racing) retrocede también al quinto puesto a 11:19.

Pudo ser aún mejor para los pilotos españoles, que por exceso de velocidad fueron penalizados de nuevo con un minuto (Nani Roma) y 1:10 (Sáinz). Sin esta medida, el líder hubiera sido el piloto madrileño, cuatro veces ganador del Dakar.

Salvo esta penalización, la jornada, que comenzó en Wadi Ad Dawasir y acabó en el campamento maratón refugio, no pudo ser más beneficiosa para los dos pilotos españoles de Ford, que aprovecharon su buen ritmo y el error de navegación que cometió Al-Attiyah pasado el ecuador del día, todo un contratiempo en su lucha por volver a ganar la prueba, al igual que Ekstrom, dos de los grandes perjudicados del día.

Aún así, las diferencias son tan escasas que en la segunda mitad de la etapa maratón todo puede volver a cambiar de nuevo en esta montaña rusa que se está convirtiendo el Dakar con constantes cambios casi cada etapa.

También brilló con luz propia la española Cristina Gutiérrez, que condujo su Dacia al sexto puesto del día, a 14:49 de Goczal, lo que le permite situarse en un magnífico décimo puesto en la general, a 49:22 de Roma.

En motos, el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda) se ha impuesto en la primera mitad de la maratón que se completará el miércoles, tras la cual el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM) recupera el liderato en detrimento del argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM), ahora tercero.