Carlos Sainz: "Hemos llegado de milagro"

"Hemos llegado de milagro a la meta", explicaba el piloto en sus redes sociales. Junto con el embrague, a 200 kilómetros de la meta, tuvieron otro problema con la bomba de aceite del motor. "Han tenido que quitar el motor y están intentando arreglarlo", se mostraba esperanzado antes de la última etapa antes del descanso.

El piloto madrileño, fue sexto en la etapa con penalización de un minuto incluida, lo que le sitúa en la quinta plaza en la general, justo por detrás de su compañero en Ford, Nani Roma. "A ver si conseguimos reparar el motor y hacer una buena etapa", sentenciaba Carlos Sainz a sus seguidores.