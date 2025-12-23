El Audi Revolut F1 Team desvela su nombre, su logo y se presentará en Berlín el 20 de enero

"La colaboración con Revolut es un eje estratégico de la identidad del equipo. Revolut comparte la ambición por la innovación, el rendimiento y la conexión con una audiencia diversa e internacional, convirtiendo esta alianza en algo más que un patrocinio tradicional", destacó la nota de prensa.

La alianza también se extiende a áreas operativas clave del Audi Revolut F1 Team, integrando Revolut Business en la gestión financiera del equipo y Revolut Pay en su tienda online para una experiencia de compra fluida.

Por primera vez, el Audi Revolut F1 Team presentará toda su identidad en el evento de Berlín del 20 de enero. Será una experiencia inmersiva que mostrará los pilares de la marca: "claridad, inteligencia técnica y emoción". La presentación se complementará con una apertura al público el 21 de enero, invitando a los aficionados a formar parte de este primer capítulo.

Audi F1 | Audi

Como parte de la formación del Audi Revolut F1 Team, Sauber Motorsport AG pasará a llamarse Audi Motorsport AG. El Technology Centre de Bicester (Reino Unido) adoptará el nombre de Audi Motorsport Technology Centre UK; y la compañía mantendrá el legado de Sauber a través de Sauber Holding AG y Sauber Technologies AG.

Nik Storonsky, CEO y cofundador de Revolut, destacó la "ambición global" de ambas marcas por "desafiar el 'status quo" y la obsesión compartida por la excelencia técnica". Mientras que Gernot Döllner, presidente del Consejo de Dirección de AUDI AG, afirmó que "revelar el nombre y el logo marca otro gran paso" en el camino "hacia la cúspide del 'motorsport'".

Audi F1 | Audi

Por su parte, Mattia Binotto, Head of the Audi Revolut F1 Team, resaltó que "el proyecto avanza con una cultura basada en la precisión y la ambición constante". "Nuestro proyecto adquiere una identidad oficial. El nombre Audi Revolut F1 Team simboliza la fortaleza combinada de nuestros equipos en Alemania, Reino Unido y Suiza, junto con nuestros partners, y nos reúne bajo un mismo emblema. Es un hito crucial que impulsa a todo el equipo y hace tangible nuestra ambición a largo plazo", zanjó Jonathan Wheatley, Team Principal del Audi Revolut F1 Team.