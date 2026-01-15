Alpine y el piloto australiano Jack Doohan acuerdan separar sus caminos

"BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para que no continúe como piloto del equipo durante la temporada 2026 del Mundial de Fórmula Uno y le permita buscar otras oportunidades profesionales", señaló Alpine en su cuenta oficial de 'X'.

Doohan, hijo del mítico Mick Doohan, pentacampeón mundial de motociclismo en 500cc, se unió a la Academia Alpine en 2022 y un año después entró como piloto reserva del equipo de F1, además de finalizar tercero en el Mundial de F2. A finales de 2024, cuando Alpine decidió prescindir del francés Esteban Ocon, debutó en el 'gran circo' en el Gran Premio de Abu Dabi y el equipo mantuvo su confianza en él como compañero del francés Pierre Gasly para 2025.

Sin embargo, fue reemplazado por Franco Colapinto tras no brillar en las primeras seis carreras, con dos abandonos y un decimotercero como mejor resultado. "Jack se convirtió en el primer miembro de la Academia Alpine en obtener un puesto de piloto en el equipo tras su debut en el Gran Premio de Abu Dabi de 2024.

El equipo agradece a Jack su compromiso y profesionalismo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea lo mejor para el futuro", sentenció el equipo.