Ahora

26 de diciembre de 2025

¡✨Último Cuponazo de la ONCE del año! Resultados y premios del viernes 26 de diciembre de 2025

Como cada viernes, la ONCE celebra el sorteo del Cuponazo. El de hoy, 26 de diciembre de 2025, es el último del año. Comprueba los resultados y premios en laSexta.com.

Como el pasado viernes, este 26 de diciembre de 2025 se celebra un nuevo sorteo del Cuponazo de la ONCE. El juego reparte 40.000 euros a los acertantes del número de cinco cifras y 6 millones al que además adivine la serie. También hay premios por el sistema 'Gana por los dos lados', que consiste en premiar aquellos cupones que acierten las cuatro primeras o últimas cifras del número ganador, así como las tres, dos y una primeras y últimas.

Como curiosidad, el Cuponazo de la ONCE de este viernes es el último del año 2025:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

¿Cómo se juega el Cuponazo de la ONCE?

El Cuponazo se juega todos los viernes en Madrid a las 21:25h, y tiene un precio de 3 euros por el cupón, que contiene un número de cinco cifras y un número de serie.

La ONCE organiza 'diariamente' sorteos de lotería entre los que se pueden contar el clásico Cupón Diario(aunque este con un poco de trampa porque sólo se celebra de lunes a jueves, el Cuponazo es su versión de los viernes) o algunos de creación más reciente como el Triplexo el Super ONCE. Sin embargo, el Cuponazo es el que ofrece el premio más grande a nivel nacional de los gestionados por la organización.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

