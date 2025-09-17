Triplex de hoy | Comprueba los 5 resultados del miércoles 17 de septiembre de 2025

¿Qué números se llevan premio en los sorteos del Triplex de la ONCE de hoy? Resultados del miércoles

Comprueba los números premiados del Triplex, el sorteo más joven de la ONCE. Aunque los premios son relativamente bajos (150 euros), el precio de la participación en cada sorteo también lo es (0,50 euros).

El Triplex, uno de los dos juegos diarios de la ONCE, celebra cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. A estas mismas horas se celebran los sorteos diarios del Super Once, otra lotería diaria. Los números premiados del Triplex del miércoles 17 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Primer sorteo del Triplex (10:00h): 881

Segundo sorteo del Triplex (12:00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Triplex (14:00 h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Triplex (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Triplex (21:15h): pendiente de sorteo

Premios principales del Triplex

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE, aunque ya está a puntito de cumplir los 10 años. Triplex y Super Once están organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El Triplex nació como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).