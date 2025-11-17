Ahora

Comprueba los resultados del Triplex de la ONCE de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025

El juego diario de la ONCE vuelve a celebrar cinco sorteos a lo largo del día, que irán ofreciendo resultados desde primera hora de la mañana hasta la noche. Descubre los números ganadores en laSexta.com.

Premios y resultados de los sorteos del Triplex de la ONCE del lunesPremios y resultados de los sorteos del Triplex de la ONCE del luneslaSexta

Tras los sorteos del Triplex del domingo, arranca la semana con uno de los sorteos más madrugadores ¡y podría decir que 'hiperactivo'! Porque el Triplex, junto al Super Once, es de los primeros en repartir dinero cada semana... ¡y no solo con un sorteo!. De hecho, hay cinco oportunidades por día a horas diferentes: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. En cualquier caso, desde aquí puedes ir consultando los números premiados del lunes 17 de noviembre a partir del primer sorteo:

  • Primer sorteo del Triplex (10.00h): 298
  • Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Sus instrucciones son muy sencillas. Únicamente cabe tener en cuenta que parte de una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. Por otro lado, el premio máximo al que aspiran sus jugadores es de 150 euros, dependiendo del número y orden de cifras acertadas, que exponemos a continuación:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

