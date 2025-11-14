Comprueba los resultados del Triplex de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025

Juegos ONCE | Los cinco sorteos del Triplex de la ONCE de este viernes reparten sus premios

Comprueba las cinco combinaciones premiadas del Triplex de la ONCE de los sorteos del viernes 14 de noviembre en laSexta.com.

La ONCE continúa este viernes con sus sorteos semanales. Junto a los de Super Once, los del Triplex de la ONCE son de esos imparables, que se celebran todos los días (cinco veces al día), de lunes a domingo.

Los números premiados en los sorteos del viernes 14 de noviembre de 2025 son los siguientes:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Casi una década hace desde que la ONCE realiza sorteos del Triplex de la ONCE, lo que lo convierte en uno de los juegos de lotería más recientes de todos los que se juegan en España. Eso sí, por el camino han ido cambiando: hasta hace no mucho, se celebraban tres sorteos diarios, pero igual que los de Super Once pasaron a hacer cinco sorteos al día. Los sorteos se desarrollan a las 10:00, a las 12:00, a las 14:00, a las 17:00 y a las 21:15 horas.

Cómo se juega al Triplex de la ONCE

El funcionamiento del juego es sencillo: en cada apuesta de Triplex se elige un número de tres cifras, que se puede utilizar en un único sorteo o en varios consecutivos. De este modo, quienes elijan jugar en varios juegos participarán en los sorteos inmediatamente posteriores a la adquisición del boleto.

El premio más alto que se puede ganar con el Triplex es de 150 euros, que se consigue cuando se aciertan las tres cifras en el orden correcto de extracción. Si un jugador tiene las mismas tres cifras que han salido en el sorteo, pero en distinto orden, se lleva una cantidad de 10 euros. Por otro lado, quienes acierten las dos primeras cifras o las dos últimas se ven beneficiados con un premio de 2 euros, y los que adivinen solo la primera o la última cifra recuperan el dinero de la apuesta, es decir, 50 céntimos.

____

ADVERTENCIA: La web laSexta.com no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Advirtiendo a los usuarios que consulten laSexta.com que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de JuegosONCE.