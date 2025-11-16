Comprueba los resultados del Triplex de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025

Estos son los últimos números premiados del Triplex de la ONCE de la semana: resultado de los sorteos del domingo

Los cinco sorteos del Triplex llegan un domingo más para premiar a sus participantes de fin de semana y en laSexta.com podrás conocer los resultados.

Llega el fin de la semana pero los sorteos de la ONCE no terminan. El Triplex mantiene sus sorteos de lunes a domingo sin descanso: desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, los cinco sorteos diarios van ofreciendo sus números ganadores para llevar la suerte a más personas por día. En este 16 de noviembre de 2025, los cinco sorteos del Triplex de la ONCE ofrecen los siguientes resultados:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

Lista de premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).