Comprueba el resultado del Triplex de la ONCE de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025

Descubre cada uno de los cinco números ganadores en los sorteos del Triplex de la ONCE de este viernes, desde la mañana hasta la noche, en laSexta.com.

Juegos ONCE | Los cinco sorteos del Triplex de la ONCE de este viernes reparten sus premiosJuegos ONCE | Los cinco sorteos del Triplex de la ONCE de este viernes reparten sus premioslaSexta

Este viernes es el quinto día de sorteos para el Triplex de la ONCE, que celebra hasta cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

A partir del primer sorteo del Triplex de hoy, que tiene lugar a las 10:00 horas, puedes ir consultando todos los números premiados de este viernes 21 de noviembre de 2025. Triplex y Super 11 están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE):

  • Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de confirmación
  • Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Lista de premios del Triplex

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Nació hace siete años como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

