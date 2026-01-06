👑 Triplex de la ONCE de hoy 👑: comprueba los resultados del Día de Reyes (martes, 6 de enero de 2026)

Consulta los cinco números premiados de hoy, martes, en los sorteos del Triplex de la ONCE

¡Ya están aquí los regalos de los Reyes Magos! Y también los premios de la ONCE, que en este juego diario ofrece cinco resultados para sus participantes.

Los Reyes Magos son tres, ¡los sorteos del Triplex de la ONCE son cinco! Sí, sí, cinco sorteos que en este Día de Reyes te pueden ayudar con algún regalito extra (o para recuperar tu monedero tras las fiestas) y que se suman a otros sorteos que también puede dar alguna que otra alegría, como el de la Lotería del Niño.

Los sorteos del Triplex del martes 6 de enero de 2026, organizados por la ONCE, han premiado a los siguientes números en sus cinco sorteos del día:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): 411

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

El Triplex de la ONCE es un sorteo que organiza la Organización Nacional de Ciegos Españoles desde el año 2016, y aunque parezca una fecha muy lejana, este es uno de los juegos más recientes de la ONCE. El precio de la apuesta es muy bajo (0,50 euros cada una) y los premios también son más modestos que los que se suelen entregar en los juegos de loterías.

¿Cómo completar un cupón del Triplex de la ONCE?

El funcionamiento es sencillo: hay que elegir un número de tres cifras, en un único sorteo o en varios consecutivos. En este último caso, los sorteos para los que será válida la apuesta serán los siguientes desde que se compra el boleto.

El sorteo del Triplex de la ONCE se realiza cinco veces al día, al igual que el Super ONCE: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h . De esta manera, si se compra una participación que incluya tres sorteos, esta será válida para los siguientes desde el momento de la compra.

Los jugadores que hayan acertado las tres cifras en el mismo orden en el que se han extraído ganarán un premio de 150 euros. Por su parte, quienes acierten esas tres cifras, pero en orden cambiado, se llevan un premio de 10 euros. En el supuesto de adivinar las dos primeras cifras o las dos últimas del número ganador, la recompensa es de 2 euros. Finalmente, los participantes que acierten solo la primera cifra o la última recibirán el reintegro, es decir, recuperan los 50 céntimos invertidos.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

