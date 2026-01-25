Ahora

Sorteos del domingo

Triplex de la ONCE de hoy: comprueba los 5 resultados en los sorteos del 25 de enero de 2026

El Triplex es uno de los sorteos de la ONCE que se celebran todos los días. Aquí puedes comprobar los resultados en los cinco sorteos del Triplex del domingo 5 de octubre de 2025.

Todos los números premiados de los 5 sorteos del Super 11 de la ONCE del domingoTodos los números premiados de los 5 sorteos del Super 11 de la ONCE del domingolaSexta

La semana está a punto de llegar a su fin. Pero antes quedan cinco sorteos del Triplex por celebrarse. Porque sí: el Triplex, al igual que el Super Once, celebra todos los días cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

A partir del primer sorteo del Triplex, puedes ir consultando todos los números premiados de este sábado, como ocurrió con el sorteo del Triplex este sábado. Ambos están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Los resultados del Triplex de este 25 de enero de 2026 son:

  • Primer sorteo (10.00h): 990
  • Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. laSexta accede a la primera comunicación de la interventora del Alvia con el centro de control de Renfe: "Estaba en la cabina y he salido disparada"
  2. La Gestapo de Trump vuelve a matar: asesinan a tiros a un hombre en Minneapolis tras otra jornada de protestas
  3. Un hombre mata un menor de 13 años en Sueca y se entrega a la Policía: la víctima era amigo de su hijo
  4. Trump sigue su cruzada contra todos y amenaza a Canadá con aranceles del 100% si llega a un acuerdo comercial con China
  5. Carreteras cortadas y conductores atrapados: la borrasca Ingrid pone en jaque el transporte con sus fuertes nevadas
  6. Un usuario de una residencia de Madrid, en huelga de hambre desde hace 16 días para denunciar la mala calidad de la comida