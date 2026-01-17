Ahora

Sorteos del sábado

Triplex de la ONCE de hoy: comprueba los 5 resultados del 17 de enero de 2026

Los cinco sorteos diarios del Triplex vuelven para celebrar los correspondientes al sábado. En laSexta puedes repasar los resultados con actualizaciones a cada hora del sorteo.

Consulta en laSexta.com los cinco números premiados de los sorteos diarios del Triplex de la ONCE de hoy, sábadoConsulta en laSexta.com los cinco números premiados de los sorteos diarios del Triplex de la ONCE de hoy, sábadolaSexta

La semana está a punto de llegar a su fin. Pero antes quedan dos sorteos más del Triplex por celebrarse. El Triplex, que al igual que el Super Once se celebra todos los días, tiene cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

A partir del primer sorteo del Triplex, puedes ir consultando todos los números premiados de este sábado, como ocurrió con los sorteos de este viernes. Ambos están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Resultados de Triplex del 17 de enero de 2026

  • Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación
  • Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. La economía como arma por Groenlandia: la UE golpea a Trump donde más le duele y él amenaza con más aranceles
  2. Un Nobel, una humillación y dos mujeres que quieren liderar Venezuela en una partida en la que Trump decide
  3. De la 'doctrina Monroe' a la 'doctrina Donroe': Trump redibuja un nuevo imperialismo yanki
  4. La represión del ICE pasa factura a Trump: los republicanos y sus más fieles seguidores, cada vez más divididos y con más dudas
  5. Luces y sombras del Irán del sha: una imagen de modernidad bajo una monarquía autoritaria apoyada en una fuerte represión política
  6. Equipo de Investigación desvela con pruebas todo lo que falló en el castillo hinchable de Mislata y habla con los padres de Vera, quien falleció tras la tragedia