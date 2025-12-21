Triplex de la ONCE | Comprueba el resultado de los sorteos del domingo 21 de diciembre de 2025

Juegos ONCE | Las 5 combinaciones ganadores de los sorteos del Triplex de la ONCE del domingo

Desde las 10:00h hasta por la noche, la ONCE celebra cinco sorteos diarios del Triplex (y también del Super Once). Comprueba las combinaciones ganadoras.

El Triplex es un sorteo (o, más bien, una suma de cinco sorteos diarios) que se celebra todos los días, sin excepción. Esto mismo ocurre con otro juego de la ONCE: el Super Once, que también se celebra en domingo. Así pues, después de las combinaciones ganadoras del Triplex del sábado, estos son los números ganadores de los sorteos del domingo 21 de diciembre:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Triplex y Super Once están organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El primero nació hace unos años como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

