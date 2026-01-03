Triplex de hoy | Comprueba los resultados de los 5 sorteos del sábado (3 de enero de 2026)

Consulta en laSexta.com los cinco números premiados de los sorteos diarios del Triplex de la ONCE de hoy, sábado

Cinco sorteos, cinco premios (aunque en realidad son más). Comprueba si te llevas alguno de los premios de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE de este sábado.

El Triplex de la ONCE es un tipo de lotería que tiene cinco sorteos diarios. Desde las 10:00h de la mañana y hasta las 21:15h se van celebrando pequeños sorteos en los que salen pequeñas combinaciones, de tres dígitos, que reparten pequeños premios, de hasta 150 euros. Una pequeña lotería que nos puede dar pequeñas alegrías.

Los resultados de los cinco sorteos del Triplex de la ONCE del sábado 3 de enero de 2026 son los siguientes:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

Los cinco sorteos del Triplex coinciden con los cinco sorteos del Super Once, el otro de los juegos que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra a diario.

Eso sí, los premios difieren un poco: mientras que el máximo del Triplex es de 150 euros, con el Super Once se puede conseguir hasta un millón de euros. Con el premio del Triplex uno puede disfrutar un poquito más y darse algún capricho, como una comida o cena especial; con el Super Once la cosa cambia.

Los sorteos del fin de semana

En torno a la hora a la que se desarrolla el último sorteo de ambos juegos, sobre las 21:15h, la ONCE anuncia además, los sábados, el número premiado del Sueldazo del Fin de Semana, la 'versión finde' del Cupón Diario y del Cuponazo del viernes. Esto son los tres sorteos de la ONCE cuyos resultados puedes comprobar siempre en laSexta.com.

Además, también puedes consultar los premios del sorteo de la Lotería Nacional que, a diferencia de los jueves, los sábados se celebra a las 13:00h, y también los resultados de la Bonoloto y del último sorteo de la semana de La Primitiva, antes de dar paso a la última jornada de la semana, con sus sorteos específicos.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

