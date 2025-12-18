Triplex de hoy | Comprueba los 5 resultados en los sorteos del jueves (18 de diciembre de 2025)

Estas son las combinaciones ganadoras de los 5 sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueves

En laSexta puedes repasar la lista de resultados del Triplex de la ONCE de este jueves, mientras repasas todos los resultados de los sorteos del día.

Un premio de 150 euros no es gran cosa, pero es más que no ganar nada. Este es el premio máximo de cada sorteo del Triplex de la ONCE, que tiene lugar cinco veces cada día, como el Super Once. Los sorteos diarios del Triplex tienen lugar a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h, y en cada uno de ellos se extrae un número de tres cifras. Estos son los números premiados en los cinco sorteos del jueves 18 de diciembre de 2025:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

En torno a la hora a la que se desarrolla el último sorteo del Triplex del día coinciden otras loterías: la ONCE, por ejemplo, también desvela sobre esta hora el número que se lleva el premio del último Cupón Diario de la ONCE —que pese a llamarse 'diario' no se celebra todos los días, sino de lunes a jueves— y también da a conocer el número premiado del sorteo europeo de EuroDreams, gestionado en España por esta organización.

Desde el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, también sobre esta hora, se conocen los números premiados del sorteo ordinario de Lotería Nacional, que se repite cada jueves y cada sábado (aunque con diferencias), la cuarta Bonoloto de la semana y La Primitiva del jueves, un sorteo que ha pasado a celebrarse tres veces por semana.

De todos, el Super Once y el Triplex son los únicos que tienen lugar varias veces al día. Y junto a la Bonoloto, los únicos que se celebran todos los días de la semana, incluidos fines de semana y festivos. En cada uno de los cinco sorteos del Triplex, en función del número de aciertos (y del orden de los dígitos) se puede obtener desde el reintegro (0,50 euros) hasta 150 euros.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).