Triplex de hoy: comprueba los 5 resultados del sorteo del miércoles (17 de diciembre de 2025)

Uno de los juegos diarios de la ONCE regresa con cinco nuevos sorteos para hoy y en laSexta podrás ir comprobando cada uno de los resultados desde la celebración del sorteo de las 10:00 horas.

Este miércoles es el tercer día de sorteos para el Triplex de la ONCE, que celebra hasta cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. A partir del primer sorteo del Triplex de hoy, que tiene lugar a las 10:00 horas, puedes ir consultando todos los números premiados de este miércoles 17 de diciembre de 2025. Triplex y Super 11 están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE):

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

La ONCE realiza sorteos del Triplex de la ONCE desde el año 2016, siendo así uno de los juegos de lotería más recientes de todos los que se juegan en España. El precio de la apuesta es de 0,50 euros y los premios también son más modestos que los que se suelen entregar en los juegos de loterías.

¿Cómo funciona el Triplex de la ONCE

En cada apuesta de Triplex se elige un número de tres cifras, que se puede utilizar en un único sorteo o en varios consecutivos. Así, si se compra una participación que incluya tres sorteos, esta será válida para los siguientes desde el momento de la compra.

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

El reintegro de 50 céntimos se obtiene cuando coinciden la primera o la última cifra de las tres que componen el número.

