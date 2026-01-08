Sorteos del jueves
Triplex de hoy | Comprueba los 5 resultados del jueves 8 de enero de 2026
Los sorteos del Triplex de la ONCE no paran y siguen ofreciendo sus premios un día más. Comprueba sus cinco resultados del día en laSexta a partir de las 10:00h de la mañana.
Ya es jueves. El fin de semana está a la vuelta de la esquina y, como cada día, se celebra un sorteo más de la ONCE. El Triplex celebra cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. A partir del primer sorteo del Triplex, que tiene lugar a las 10:00 horas, puedes ir consultando todos los números premiados de este jueves 8 de enero de 2026:
- Primer sorteo (10.00h): 314
- Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación
- Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación
- Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación
- Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación
Premios principales del Triplex
El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Triplex y Super Once están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el caso del primero nació hace siete años como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:
- Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
- Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
- Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
- Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
- Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
- Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro
_______
*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).