[Triplex] Comprueba los 5 resultados de los sorteos del Triplex de la ONCE del miércoles 7 de enero de 2026

El Triplex celebra cinco sorteos los siete días de la semana. Los premios salen a diferentes horas el día. Aquí puedes comprobar los resultados de los cinco sorteos del Triplex del miércoles 7 de enero de 2026.

¿Qué números se llevan premio en los sorteos del Triplex de la ONCE de hoy? Resultados del miércoles¿Qué números se llevan premio en los sorteos del Triplex de la ONCE de hoy? Resultados del miércoleslaSexta

Ya es miércoles. Hoy se completa la primera semana del año 2026 y mientras los niños disfrutan de los regalos que les han traído los Reyes Magos, los padres se preparan para la vuelta al cole. Mientras tanto, muchos haciendo malabares para conciliar, cruzan los dedos para ver si les cae un pellizquito de alguno de los sorteos que se celebran a diario. Después de un día fuerte de sorteos como fue ayer, con la Lotería del Niño, este miércoles 7 de enero de 2026 se dan a conocer, a partir de las 10:00h, los números premiados del Triplex de la ONCE:

  • Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de sorteo

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Triplex y Super Once están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el caso del primero nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

