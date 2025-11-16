Ahora

Sorteos del domingo

Comprueba los 5 resultados del Super Once de hoy, 16 de noviembre de 2025

Los cinco sorteos del domingo vuelven a celebrarse para el Super Once y en laSexta.com podrás comprobar sus números ganadores.

Comprueba los números de los sorteos del Super 11 de la ONCE de hoy, domingoComprueba los números de los sorteos del Super 11 de la ONCE de hoy, domingolaSexta

Este domingo se celebra el séptimo sorteo del Super Once de la semana. Después de los cinco sorteos del Super 11 del sábado, la ONCE vuelve con un nuevo juego, que dará cinco combinaciones diferentes ganadoras: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. Así, será a partir del primer sorteo cuando se puedan consultar en directo los números premiados del domingo 16 de noviembre de 2025.

  • Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación
  • Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

El Super Once, como ocurre con el Triplex, es un sorteo que se celebra tres veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

  • 11 aciertos: un millón de euros
  • 10 aciertos: 50.000 euros
  • 9 aciertos: 1.000 euros
  • 8 aciertos: 100 euros
  • 7 aciertos: 20 euros
  • 6 aciertos: 5 euros
  • 5 aciertos: 2 euros
  • 4 aciertos: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

