Super Once de hoy: comprueba los resultados del viernes 19 de diciembre de 2025

Estas son todas las combinaciones ganadoras de los sorteos del viernes del Super 11 de la ONCE

Termina la semana laboral pero continúan los sorteos del Super Once, un juego de la ONCE que se celebra de lunes a domingo. Comprueba los cinco números premiados del día.

Después del sorteo del Super Once del jueves, la ONCE continúa con sus premios este viernes, 19 de diciembre. A partir de las 10:00h, y a lo largo de cinco sorteos, la Organización Nacional de Ciegos Españoles celebra los sorteos del Super Once (al mismo tiempo que los del Triplex), con cinco combinaciones ganadoras que reparten un premio de hasta un millón de euros. Estos son los números que salen en los cinco sorteos del viernes 19 de diciembre de 2025:

Primer sorteo (10.00h): 02 07 11 14 22 42 43 47 49 50 53 60 64 70 71 73 77 79 82 84

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

El Super Once, como ocurre con el Triplex, es un sorteo que se celebra tres veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.